Goya y su obra continúan su particular viaje por Aragón de la mano de Fundación Ibercaja

El arte y la cultura son una de las riquezas que tenemos la humanidad. El acceso y la cercanía a ellos es muchas veces complicado para la población de pequeñas o medianas localidades. Sacar el Museo Goya de su espacio habitual es el objetivo que Fundación Ibercaja cumple con su nueva exposición Goya, un museo en movimiento. Se trata de una muestra inmersiva, subvencionada por el Gobierno de Aragón, que va a itinerar por 14 localidades y que puede visitarse desde hoy hasta el 11 de enero de 2026 en el Palacio de los Condes de Ribagorza de Benasque, la quinta parada de esta novedosa iniciativa que une arte, territorio y tecnología.

Una exposición inmersiva e itinerante

La exposición inmersiva permite contemplar, fuera del Museo Goya, en Zaragoza, una cuidada selección de imágenes de gran calidad de diferentes grabados y pinturas emblemáticas de Francisco de Goya, así como obras de otros artistas aragoneses como Antonio Saura o Francisco Pradilla, que forman parte del fondo patrimonial de Fundación Ibercaja.

La particularidad de la exposición es que las obras de arte se unen a la innovación de las animaciones generadas por la IA en cada una de ellas. Además de un panel que nos introduce a la historia del edificio donde se encuentra el Museo Goya, el elemento principal de la muestra son las 6 obras y los grabados de Francisco de Goya que cuentan con una detallada y completa explicación.

Recorrido por la muestra

La experiencia de la exposición permitirá contemplar de una forma diferente seis obras de grandes artistas aragoneses: Autorretrato, Retrato de Félix de Azara y Perera y Adoración del nombre de Dios por los ángeles, de Francisco de Goya; Virgen entronizada con el niño y rodeada de ángeles músicos, de Blasco de Grañén; Retrato de la Marquesa de Encinares, y Manda, de Antonio Saura.

Todas estas obras pasan de ser estáticas a dinámicas gracias a los movimientos y animaciones que adquieren los personajes en esta exposición. De esta forma, la contemplación de las obras se convierte en una experiencia multisensorial que involucra a los visitantes, quienes podrán explorar las obras a través del audio, los efectos visuales y las pantallas táctiles.

Junto con estas piezas, Fundación Ibercaja, que atesora y exhibe de forma permanente todas las series de Grabados que Goya realizó desde 1778 hasta 1825, exhibe desde su colección seis llamativas piezas en diferentes tótems.

El recorrido a través de la muestra se completa con un panel explicativo y didáctico a través de la historia y la colección del Museo Goya.

Esta exposición se ha contemplado con el objetivo de acercar el arte a todos los públicos fuera del espacio donde se encuentran habitualmente, una apuesta más de Fundación Ibercaja para llegar y conectar con todo el territorio. Una nueva forma de descubrir al aragonés más universal y la valiosa colección que atesora el Museo Goya hasta su gran reapertura el próximo año 2026.