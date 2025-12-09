El triunfo de 'Lux' o cómo Rosalía está acercando la ópera a la era del 'streaming'

La mañana en que Rosalía lanzó su último álbum, España (y buena parte del mundo) pareció ajustar el pulso. La artista catalana, capaz de mover el mapa pop con cada gesto experimental, regresaba con un trabajo que vuelve a agitar fronteras musicales. Y mientras su estela continúa en boca de seguidores y detractores, algo curioso sucede en paralelo: la ópera, ese coloso que muchos daban por dormido, empieza a recuperar voz entre las nuevas generaciones.

Esta reacción social pone de manifiesto, una vez más, que Rosalía no solo «saca música»: es todo un fenómeno cultural. Para intentar comprenderlo, Javier Losilla, periodista experto en cultura, ayuda a desentrañar las claves que hay detrás del éxito de la artista catalana.

Para Losilla, el nuevo álbum, Lux, «más que novedad» transmite una extraordinaria capacidad de búsqueda e indagación musicales al servicio de lo que quiere contar. De hecho, lo considera el «epítome sonoro del siglo XXI», es decir, Rosalía es una de las artistas que mejor representan la música de este siglo.

Pista a pista

La incorporación de diferentes sonidos, como la música clásica o la ópera, ha sorprendido a más de uno. Pero es un recurso que «se ha usado siempre», apunta el periodista. Recuerda que «en el pop y el rock se hace desde los años 60 del siglo XX», aunque sí destaca «cómo usa esos recursos», porque en el disco hay «muchas músicas» y una infinidad de detalles que enriquecen la experiencia.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del lanzamiento es la mezcla de estilos. Para Losilla, Rosalía «se reinventa en cada apuesta que hace por el pop y por la música popular en general». Esa disrupción es la que hace que la artista catalana marque tendencia. Tanto es así que, según explica, «han salido muchas Rosalías de segunda intentando seguirle el ritmo, pero ella es única».

Añade el periodista que esta exclusividad no siempre ha sido «entendida fácilmente por la crítica musical». Sin embargo, considera que su álbum debut, Los Ángeles, aunque teóricamente era un disco de flamenco, contenía ya, de alguna forma, todo lo que ha desarrollado después: musical, conceptual y espiritualmente.

El secreto detrás del triunfo

Las modas cambian y los gustos por unos estilos u otros también. Pero algo inherente a Rosalía es su capacidad para conectar con la gente, destaca Losilla. Se trata de una artista que «puede cantar cualquier cosa» y va a seguir enganchando al público. Apunta que puede «permitirse lo que quiera» porque, en su opinión, «siempre será aceptada».

Otros de los aspectos que han hecho de este lanzamiento un momento (casi) histórico es la estrategia de marketing que se ha seguido. Desde irrumpir en la plaza de Callao hasta las listenging parties{"anchor-link":true}, Rosalía no da puntadas sin hilo. Cada detalle cuenta y todo suma para crear una experiencia musical que trasciende de lo común.

Al tratar de descubrir esas claves detrás del éxito de Rosalía, Losilla alude al llamado «umbral del rechazo». Reconoce que la artista presenta propuestas muy sólidas, con una altísima calidad musical y, además, «cae bien a la gente». Pero también juega con la uniformidad del mercado: hoy en día, la gente «se cansa de escuchar lo mismo», y ahí es donde entra Rosalía con su música clásica, su ópera y su estética casi celestial.

Interés en auge

Ya sea por una nueva moda o por cierto cansancio ante las mismas playlists de siempre, el periodista detecta un ligero aumento del interés de los jóvenes por la ópera y la música clásica. Este «resurgimiento» no es algo exclusivo de los seguidores de Rosalía, sino una tendencia al alza que empieza a materializarse.

Por ejemplo, RTVE estrenará un nuevo talent show de música clásica llamado Aria, locos por la música, dirigido a cantantes líricos. Para Losilla no hay un claro trasfondo sobre el porqué de este programa; considera que se hacen muchos concursos de este estilo «y ahora ya le toca a la ópera». Presentado por Ruth Lorenzo, acompañada por Juanjo Bona en el backstage, contará con cuatro galas y con intérpretes con una sólida formación musical. El formato mostrará el riguroso proceso para convertirse en cantante de ópera, un viaje lleno de emociones, tensión y competencia en el que solo uno de ellos se alzará con la victoria.