'Porque toda ayuda es poca': un gesto que viaja más lejos de lo que imaginas

Hoy me gustaría hablar sobre la solidaridad con otros países, ya que cada mínima muestra de afecto es importante y muy útil para la gente que está pasando por un mal momento, a todos nos gusta que nos ayuden cuando más lo necesitamos y es esencial que tengamos a alguien a quien acudir cuando lo necesitamos.

El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene una Sección de Cooperación al Desarrollo dentro del Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior. Cuya finalidad es solidarizarnos con los pueblos y gentes más desfavorecidas, a través de subvenciones que concede esta sección. Con el objetivo de visibilizar el compromiso de nuestra ciudad con el desarrollo, se estableció el Pacto contra la Pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza.

Esto consiste en que dentro del Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza existe una partida de Cooperación en el que se dan subvenciones destinadas a mejorar la situación de los habitantes en determinadas zonas. Las ONGD’s presentan proyectos, realmente interesantes, para ayudar a distintos “países del sur” los cuales tienen menos recursos. Y este dinero se reparte entre los distintos proyectos que cumplen unos criterios establecidos.

Pueden ser proyectos como:

Operaciones de vista

Realizar huertos

Mejora en infraestructuras

Ayuda en material para Educación

Diversidad cultural

Niños Saharauis vienen a España para pasar sus vacaciones (Vacaciones en PAZ)

ETC…

A través de la Educación para la ciudadanía Global se hacen muchos talleres y actividades también en Zaragoza a las que te puedes apuntar para concienciarnos sobre la situación actual en estos países.

En estos momentos tienen el Proyecto Europeo Gear Up dedicado a los jóvenes.

Esta sección me parece especial y muy importante para ayudar y apoyar a la gente con menos recursos porque toda ayuda es poca, las sociedades con menos riqueza tienen unas oportunidades que de otra manera no tendrían.

De manera que si se empodera a los jóvenes de dichos países no tienen la necesidad de emigrar y pueden permanecer con su familia siendo una opción que han elegido ellos y no obligados por su situación.

Una parte muy importante son las ONGD’s y sus voluntarios. Son personas muy implicadas y muy concienciadas de la situación que en estos momentos vivimos. Hay muchas situaciones muy malas, como por ejemplo en Gaza con toda la destrucción y muerte que está habiendo y en él los campamentos Saharauis que llevan más de 50 años en esta situación. Están haciendo un trabajo espectacular y se les agradece muchísimo.

En resumen, todo lo que os he estado contando es porque me gustaría concienciarnos de todo lo que está pasando, visibilizar su trabajo y agradecerles el bien que están haciendo.