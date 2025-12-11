Arcai, la curandera que fue el origen de la Noche de Ánimas

En un pueblo llamado Douchman, hace muchos años vivía una chica llamada Arcai.

Contactaba con las almas y las guiaba hasta el más allá. Arcai era querida por mucha gente porque curaba enfermos y resolvía problemas mentales. Mucha gente la llamaba curandera. Pero, así como había gente que la amaba, también había gente que la temía ya que creían que estaba poseída.

Cansados de su existencia, parte del pueblo de Douchman, decidió quemarla en una hoguera un 31 de octubre a medianoche. Arcai estaba preparándose para hacer un ritual y de pronto, sintió como la durmieron. Cuando despertó estaba atada a una cruz en el cementerio y el alcalde encendió una cerilla, para quemarla.

Justo antes de que las llamas la devoraran, un sonido extraño apareció. Una mano salió de una tumba, seguida de otra… los muertos resucitaron. El alcalde estaba atemorizado, incluso Arcai.

Los muertos rodearon el fuego y empezaron a bailar, una lluvia empezó a apagar el fuego.

Desde ese día, se le llama Noche de las Ánimas.