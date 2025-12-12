Celebra la Navidad por todo lo alto con el programa Z16 del Ayuntamiento de Zaragoza
La aplicación Z16 permite a los jóvenes acceder a la pista de patinaje o a los trineos dobles, actividades gratuitas disponibles para los usuarios registrados en el programa
Solo por ser de Z16 tienes la suerte de tener una entrada para disfrutar de la pista de patinaje sobre hielo o del descenso con trineo doble en la Plaza del Pilar ¿A qué esperas para hacer tu canjeo? ¡Es tu última oportunidad de disfrutar del Programa Z16! En la actividad podrás escoger entre disfrutar durante una hora de la pista de patinaje o realizar tres bajadas en trineos dobles ¡tú eliges!
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? Puedes acceder a esta y otras actividades más aquí. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en este enlace
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
- Visitas libres en CaixaForum: Visita libre a las exposiciones "Los Mundos de Alicia" e "Interior Berlanga". Sólo por ser de Z16 puedes disfrutar de forma gratuita en CaixaForum Zaragoza.
- Los Pfeiffer y su distopía futura: En esta era dominada por las máquinas y el control digital, las emociones humanas están bajo amenaza, y la música, tal y como la conocemos, está al borde de la extinción.
- "Música para mirar" por Lidia Roncal: Una muestra de la diseñadora gráfica Lidia Roncal desde la memoria y la nostalgia, decorada con escenas de momentos cotidianos en los que la música está presente.
