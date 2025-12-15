Aprovecha la magia de la Navidad con los consejos de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía

Para muchos adolescentes, la llegada de diciembre significa algo más que días festivos, son fechas de conexión con el entorno, reflexión personal y realización de sueños. Aun así, estos días tan tradicionales pueden ser un momento lleno de estrés y frustración. Es una etapa de muchos cambios donde las expectativas familiares chocan con la necesidad de la adolescencia de autonomía e identidad social. Por eso, te propongo varias opciones que te ayudarán a aprovechar esta mágica temporada y dejar atrás los momentos de estrés asociados con estas fechas.

Conecta con tu familia . Puedes proponer acciones o juegos para realizar todos juntos en familia como un máster chef navideño para cocinar unos buenos platos, un amigo invisible temático para regalar en nochebuena o inventarse un baile familiar para recibir a las visitas. Encárgate de la decoración navideña de la casa y deja volar tu imaginación.

Reflexiona sobre el año pasado . Estos días son buenos para pensar sobre lo que ha pasado en el año y qué aprendizajes te puedes llevar de ello. Reflexionar sobre lo que has conseguido es una buena idea para empezar el nuevo año lleno de energía positiva.

El espíritu solidario . La navidad es mucho más que recibir regalos y atenciones de tus seres queridos, es tiempo de dar con el corazón. Te puedes involucrar en acciones solidarias como una recolección de juguetes, ayudar en un comedor social o colaborar con una ONG. Visitar a personas que viven en residencias también es una acción que ayuda desde el corazón.

Celebrando la diversidad . Investigar sobre cómo se celebra la Navidad en otras partes del mundo puede ser muy enriquecedor. Cada festividad tiene su propia magia y significado. Abrir la mente y el corazón a diferentes tradiciones fomenta el respeto y la apreciación por la diversidad cultural.

El regalo de Dar . Uno de los aspectos más bonitos de la Navidad es el espíritu de la generosidad. La idea de regalar no se trata solo de recibir, sino de dar con el alma. Los regalos son una forma de mostrar cariño y amor a los amigos y familiares. Pensar en un elaborar un regalo a mano o una carta escrita, puede tener mucho más valor emocional que un objeto comprado.

Deja de lado el móvil. En estas navidades, deja de lado el móvil por un rato para crear recuerdos que duren mucho más que cualquier regalo. Puedes organizar y ayudar a preparar los momentos especiales en familiar, no solo te divertirás, sino que serás la estrella de la fiesta y harás que la Navidad de otros sea un poco mejor.

Al final lo que de verdad importa no son los regalos que recibimos, sino los momentos que compartimos con las personas que queremos y el amor que podemos ofrecer. Así que, ¡disfruta de la Navidad y deja que su magia llene tu corazón!