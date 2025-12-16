Los mejores planes navideños para jóvenes en Aragón: hielo, conciertos y espectáculos en Zaragoza, Huesca y Teruel

Durante unas semanas, Aragón se transforma en un gran escenario navideño: luces, pistas de hielo, mercados, conciertos y un montón de planes pensados para todas las edades… también para ti. Zaragoza concentra la mayor parte de actividades, pero Huesca y Teruel también se llenan de magia e ilusión. Aquí tienes una guía para no perderte lo más interesante si vives (o pasas las fiestas) en la comunidad.

Zaragoza: un gran parque navideño al aire libre

Durante más de cinco semanas, la capital aragonesa se convierte en un auténtico “parque temático” de Navidad. Con más de 600 actividades repartidas a lo largo de 39 días y más de 1.000 sesiones y pases, Zaragoza se coloca entre los destinos imprescindibles en estas fechas.

El epicentro está en la plaza del Pilar, donde la Muestra Navideña reúne casetas, puestos de comida, atracciones y espectáculos casi a cualquier hora. Allí encontrarás dos clásicos: la pista de hielo y la mini estación de esquí para lanzarse en trineo.

Muy cerca, el ambiente se completa con conciertos, animación callejera, talleres y actividades pensadas para familias, grupos de amigos o quien quiera empaparse de espíritu navideño.

Este año, la ciudad estrena más iluminación artística en puntos como el Paseo Independencia, convertido en una auténtica avenida de luz donde es casi obligatorio hacerse la foto navideña.

Otro foco importante es el Parque Grande José Antonio Labordeta, que suma a su tradicional paseo un nuevo espectáculo y un Mercado Gourmet, ideal para picar algo con amigos o descubrir sabores nuevos.

Y, cómo no, Zaragoza culmina con una Cabalgata de Reyes renovada, con recorrido actualizado, carrozas más vistosas, música y ese clásico momento de intentar atrapar caramelos mientras saludas a Melchor, Gaspar y Baltasar.

La Navidad también está en los barrios

No todo pasa en el centro. La programación navideña llega también a los distritos y barrios rurales a través de los centros cívicos, que se convierten en pequeños focos culturales repartidos por la ciudad.

Hasta el 11 de enero, estos espacios ofrecen más de 130 actuaciones de teatro, magia, música y danza, muchas de ellas gratuitas o con precios muy bajos. El objetivo: que nadie se quede sin plan navideño cerca de casa.

En la programación hay de todo: espectáculos familiares como El Mago de Oz, montajes inspirados en Alicia en el País de las Maravillas, rondas navideñas por barrios o tradiciones aragonesas como la Tronca de Nadal.

Para adolescentes y jóvenes, algunos centros apuestan por propuestas muy concretas: Gaming Fest, campeonatos de danzas urbanas, festivales como Pequepop o conciertos tributo para disfrutar en grupo.

Además, varios centros cívicos organizan exposiciones sobre cómic, cultura pop o cine, con homenajes a Carlos Giménez, Akira Toriyama o Eugenio Monesma. En resumen: si no puedes bajar al centro, es muy probable que tengas un plan navideño interesante a unas pocas paradas de bus o tranvía.

Huesca: hielo, mercados y música para despedir el año

Momento del espectáculo previo al encendido de luces. / Ayuntamiento de Huesca

La capital oscense también se toma muy en serio la Navidad. Su programación combina atracciones, mercados, conciertos y actividades solidarias, con especial atención a los días de vacaciones escolares.

Uno de los puntos clave es la pista de hielo de la plaza López Allué, instalada hasta el 7 de enero. A su alrededor se colocan atracciones infantiles, lo que convierte la plaza en un lugar ideal para pasar la tarde con amigos o familia.

En la misma zona se celebra la Feria de Artesanía, con artesanos y regalos diferentes, productos locales y detalles perfectos para un amigo invisible o para autorregalarse algo.

El 24 de diciembre destacan los Conciertos Vermú, repartidos por distintas plazas para adaptarse al aumento de público. Una forma distinta de empezar la Nochebuena con música al aire libre.

Para despedir el año, la ciudad incorpora un Cotillón de Fin de Año en el Palacio de Congresos, con entrada gratuita hasta completar aforo y música desde las 00:15. Y, para arrancar enero, continúan los clásicos: conciertos de la Banda de Música, el Gran Concierto de Año Nuevo y actuaciones de grupos locales.

Teruel: pista de hielo gratuita y más de 100 actividades

Las luces de Navidad ya iluminan Teruel. / EL PERIÓDICO

En Teruel, la Navidad se vive con un programa que combina actos culturales, religiosos y de ocio hasta el 6 de enero. Sus dos grandes hitos son la Feria de Navidad y la Cabalgata de Reyes, que llenan el centro de música, luces y ambiente familiar.

Una de las propuestas más llamativas es la pista de patinaje gratuita de la Glorieta, abierta hasta el 20 de diciembre. Con 200 metros cuadrados, está pensada para patinadores a partir de 4 años y acompañada de una pequeña feria.

A todo ello se suma un programa con más de 100 actividades, desde actuaciones infantiles y propuestas juveniles hasta citas culturales y tradiciones que llenan Teruel de luz e ilusión durante todas las fiestas.

Una Navidad para vivirla… donde estés

Tanto si vives en Zaragoza como si te escapas a Huesca o Teruel, la Navidad en Aragón ofrece planes para todos los gustos: pistas de hielo, luces por todas partes, conciertos, mercados y actividades solidarias.

Así que este año, entre exámenes, quedadas y ratos de sofá, guarda un poco de tiempo para salir a la calle y disfrutar de lo que tu ciudad (o tu pueblo) ha preparado. La Navidad aragonesa ya está encendida. Solo falta que tú te apuntes al plan.