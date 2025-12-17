Una Aragón sub 16 rocosa y trabajada se impone ante sus rivales en el Campeonato de España

La selección aragonesa femenina sub-16 inició el campeonato con un partido de gran exigencia táctica frente a una potente selección de La Rioja, resuelto con un empate sin goles que reflejó el equilibrio y la solidez mostrada por ambos conjuntos durante los 80 minutos.

El encuentro estuvo marcado por el alto ritmo y la intensidad, con una Rioja muy peligrosa en fase ofensiva, que exigió el máximo nivel defensivo del combinado aragonés. Aragón supo competir desde el orden, manteniendo un bloque compacto, con líneas bien juntas y una notable coordinación en tareas defensivas. El trabajo colectivo permitió neutralizar a uno de los ataques más potentes de la categoría, reduciendo los espacios y gestionando con inteligencia las transiciones rivales.

El equipo dirigido por Javier González mostró una gran madurez competitiva, sabiendo sufrir en determinados tramos del partido y manteniendo la concentración hasta el final. La solidez defensiva, el compromiso colectivo y la lectura táctica del encuentro fueron claves para sumar un punto de valor en el estreno del campeonato.

Aragón muestra carácter y se impone a Murcia para liderar el grupo

La selección aragonesa femenina sub-16 confirmó su crecimiento competitivo con una trabajada victoria por 1-2 ante la Región de Murcia, un triunfo que le permite situarse como líder del grupo y reforzar su confianza de cara a la siguiente fase.

Aragón se adelantó en el marcador en la primera mitad gracias a un auténtico golazo de Jimena, que conectó un potente disparo desde fuera del área imposible para la guardameta rival. El tanto premió la buena puesta en escena del conjunto aragonés, que supo controlar el ritmo del partido y se marchó al descanso con ventaja.

Tras la reanudación, Murcia logró el empate, elevando la exigencia del encuentro. Lejos de venirse abajo, Aragón reaccionó con personalidad y volvió a competir desde el esfuerzo colectivo. El premio llegó en una acción a balón parado, cuando, tras un saque de esquina, el equipo aragonés encontró el 1-2 poniendo el corazón y el compromiso por delante para cerrar el partido.

El conjunto de Javier González supo gestionar los minutos finales con madurez, defendiendo el resultado desde la unión y el trabajo conjunto. Una victoria que refleja el carácter del grupo y que sitúa a Aragón en una posición privilegiada dentro del campeonato.