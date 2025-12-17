Tú opinas: ¿Necesita Zaragoza un metro para sentirse una gran ciudad?

Yo soy zaragozano. Nací, crecí y siempre he vivido en esta ciudad situada a orillas del ancho y tranquilo río Ebro. Y, habiendo vivido aquí, he podido observar, a lo largo de los años, la situación del transporte público en la ciudad. Desde hace unos cuantos años, antes incluso de que yo naciera (no soy tan mayor), en Zaragoza ha habido un debate sobre el metro y el tranvía. ¿Necesita Zaragoza una red de ferrocarril metropolitano? ¿Es suficiente la actual línea del tranvía?

Muchos zaragozanos se han hecho estas preguntas en los últimos tiempos; es más, incluso la FIFA ha mostrado sus dudas con respecto a la suficiencia de la red de transporte público de Zaragoza de cara al Mundial de fútbol de 2030. La capital aragonesa es el municipio de la Unión Europea con mayor población que no tiene ni metro ni varias líneas de tranvía. Pero, ¿hace falta cambiarlo? Para tratar de responder a esta pregunta, analicemos primero unos pocos datos.

Según la información más reciente publicada por el grupo Avanza, en 2024 se registraron en Zaragoza un total de 125 millones de usos del transporte público: esto equivale a unos 178 usos por habitante a lo largo del año. A simple vista, esta cifra puede parecer alta, pero una búsqueda en Internet revela que en todas las grandes urbes de Europa el dato fue mayor: Berlín, Roma, París y Viena todas superaron los 300 usos por habitante.

Sin embargo, en España únicamente Madrid, Barcelona y Bilbao superaron a Zaragoza, posicionándose nuestra ciudad por encima de otras que sí cuentan con redes de metro como Valencia o Sevilla. Es más, ninguna ciudad española alcanzó esos 300 usos de las urbes europeas. Interpretando estos datos, podemos deducir que una buena red de bus con alguna línea de tranvía (como la que tiene Zaragoza) puede actuar como sustituta de redes modestas de metro o tranvía; pero que es en las grandes metrópolis, con grandes redes de metro, donde de verdad el transporte público se usa más.

Sin embargo, ahora esto nos da pie a otra pregunta: ¿es necesaria una gran red de metro para ser una gran metrópolis? O, mejor aún, ¿ayuda el tenerla a que la gente perciba a la ciudad como una gran metrópolis? En mi opinión la respuesta es que sí: cuando uno viaja a una gran ciudad en Europa o América espera poder moverse en metro, y su falta afecta a la percepción de la ciudad que tiene el viajero.

Yo entiendo que el dinero no crece en los árboles y veo que esta red de metro no es imprescindible para que el transporte público de Zaragoza sea eficiente y competitivo a nivel nacional. No pretendo juzgar la validez ni la conveniencia de las múltiples propuestas para ella presentadas a lo largo de los años: solo soy estudiante, no político.

Sin embargo, yo aspiro a que, algún día, mi ciudad sea una gran ciudad. Yo aspiro a que, algún día, Zaragoza alcance el millón de habitantes. Y, por tanto, yo aspiro a que, algún día en el futuro, Zaragoza tenga una red de metro suficiente como para que la gente nos perciba como una metrópolis de verdad, como para que la FIFA no dude de nosotros. Porque, quién sabe, quizá el futuro de la ciudad dependa de ello.