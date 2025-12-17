La selección femenina Aragón sub 14 impone su identidad y accede como líder a la segunda fase del Campeonato de España

La selección aragonesa femenina sub-14 firmó un inicio de campeonato muy convincente, apoyado en dos primeras partes de gran calidad colectiva que marcaron el ritmo de los encuentros y consolidaron al combinado autonómico como líder del grupo. El equipo mostró personalidad, rigor táctico y unas notables ganas de aprender y competir.

En el estreno ante la selección de La Rioja, Aragón asumió el protagonismo desde el primer minuto, con un dominio claro del juego y una presión alta que dificultó la salida de balón del rival. El plan de partido diseñado por Jandro permitió al equipo controlar los tiempos del encuentro y explotar con acierto las acciones a balón parado, un recurso trabajado y decisivo durante todo el campeonato. En el minuto 6, Nadia López inauguró el marcador tras un saque de esquina perfectamente servido por Tatiana Reche.

Lejos de conformarse, el conjunto aragonés mantuvo la intensidad y la ocupación de espacios, acumulando llegadas y obligando a La Rioja a defender en bloque bajo. El segundo tanto llegó, de nuevo, en una acción de estrategia, con un centro de Marta García desde el córner que encontró el remate certero de Paula Sebastián. Apenas un minuto más tarde, una falta lateral permitió un intercambio de roles, y permitió a Paula asistir esta vez a Marta, que culminó la jugada con un potente cabezazo que cruzó el balón al fondo de la red.

Con una ventaja clara y merecida se alcanzó el descanso.

Tras el paso por vestuarios, el seleccionador aragonés apostó por introducir rotaciones de forma temprana, sin que el equipo perdiera identidad ni ritmo competitivo. Las jugadoras consiguieron mantener el nivel de exigencia e intensidad y Aragón continuó generando ocasiones y controlando los tiempos del partido reflejando así la profundidad de la plantilla.

El único tanto riojano llegó en los minutos finales, a falta de cinco para el final, tras una acción a balón parado y varios rechaces dentro del área. Un gol que no empañó el desarrollo de un encuentro dominado de principio a fin por una selección aragonesa sólida, ambiciosa y con una clara idea de juego, que dejó una imagen muy positiva en su puesta en escena en el campeonato.

Aragón remata la fase de grupos con una victoria brillante ante Murcia

La selección aragonesa femenina sub-14 cerró la fase de grupos con un partido sobresaliente frente a la selección de Murcia, consolidando su condición de líder y demostrando que el trabajo colectivo y la intensidad desde el primer minuto son la clave de su juego. Frente a una región con mayor número de habitantes y licencias, Aragón impuso su estilo con autoridad y equilibrio, dejando claro que el grupo ha alcanzado un nivel competitivo excepcional.

Desde el inicio, Aragón mostró un planteamiento muy claro. El equpo, bien organizado y con una presión alta y coordinada, salió decidido a marcar el ritmo del encuentro. El plan diseñado por Jandro, seleccionador aragonés, permitió neutralizar las fortalezas de Murcia y explotar los espacios desde los primeros compases. Fruto de esa intensidad inicial, en el minuto 2 Ainara Sánchez provocó un penalti que Laura Saz transformó con seguridad.

A medida que avanzaba el primer tiempo, Aragón desplegó una fluidez ofensiva envidiable: en el minuto 23, Ainara Sánchez anotó el segundo gol tras una combinación colectiva en la que participaron ocho jugadoras sin que el rival interviniera; apenas cuatro minutos después, tras un cambio de orientación ejecutado por la portera Natalia Pérez, encontró a Tatiana Reche quién envió un balón al espacio para Ainara que culminó con su segundo gol, participando activamente en los tres primeros tantos del encuentro. Con el 0-3, y varias oportunidades más, las jugadoras se retiraron al descanso tras una primera mitad para enmarcar.

La segunda parte arrancó con una Murcia más incisiva, que redujo diferencias gracias a una acción combinativa que supuso el 1-3. Aragón, fiel a su estilo, no renunció a jugar desde atrás ni a buscar el balón con criterio, proponiendo un fútbol atractivo y ofensivo. En una acción aislada, la delantera murciana robó un balón y logró el 2-3, poniendo tensión en los últimos minutos. Sin embargo, la reacción de las aragonesas fue inmediata: el equipo mantuvo alta la intensidad defensiva, recuperó el control del juego y generó numerosas ocasiones hasta que, prácticamente en la última jugada del partido, Marta ejecutó rápidamente una falta que encontró el desmarque de Sara Borges, quien definió con precisión para cerrar el marcador con un 2-4. El gol desató la celebración entre jugadoras y afición, reflejando la pasión y la unidad del grupo.

Con esta victoria, Aragón no solo asegura el primer puesto del grupo, sino que también transmite confianza y solidez de cara a la segunda fase del campeonato. La calidad colectiva, la participación de todas las jugadoras y la capacidad de mantener la calma y la intensidad en momentos de presión ponen de manifiesto que este equipo está preparado para seguir compitiendo al más alto nivel.