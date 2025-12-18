Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un encuentro nocturno en la calle: una joven, una anciana y una frase que hiela la sangre

Trabajo finalista en la categoría 1º y 2º de Bachillerato del III concurso de Microrrelatos Silos-Aragón Negro

Trabajo finalista en la categoría 1º y 2º de Bachillerato del III concurso de Microrrelatos Silos-Aragón Negro

Pilar Herrero Gracia

Lycée Français Molière, Zaragoza

Era primavera, sin embargo, el día estaba plomizo y lluvioso. Me dirigía hacia mi casa al salir de la biblioteca. Era tarde, las calles ya habían quedado vacías, o eso creía…

Caminaba cabizbaja chateando por whatsapp, cuando de repente oí unos lloros y levanté la cabeza, enfrente, se encontraba una señora de unos 70 años, llorando desconsoladamente.

“¿Está usted bien?” Pregunté sorprendida. Sin decir palabra, la mujer me abrazó, e interpreté que necesitaba consuelo.

“¿Necesita algo?” Insistí. Podía sentir su acelerada y pesada respiración en mi oreja.

Quise soltarme y bajé el brazo derecho, donde aún llevaba el móvil, sentí un gran escalofrío cuando pude apreciar el reflejo en la pantalla ya apagada, de lo que parecía un hombre, enorme, con una bolsa, espaciosa y vacía, abierta, detrás de mí.

La mujer sonrió, me apretó con fuerza y por fin abrió la boca: “Demasiado tarde”, me susurró suavemente al oído.

