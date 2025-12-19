Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra celebra su tradicional Festival de Navidad con actuaciones musicales y regalos para el alumnado

El Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes, con su Festival de Navidad, reafirma su compromiso con una educación inclusiva y de calidad, fortaleciendo los lazos entre la escuela y las familias

El Colegio Público Gloria Fuertes celebra su tradicional Festival de Navidad con actuaciones musicales y regalos para el alumnado

El Colegio Público Gloria Fuertes celebra su tradicional Festival de Navidad con actuaciones musicales y regalos para el alumnado / Servicio especial

Zaragoza

El Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes celebró el pasado 18 de diciembre su tradicional Festival de Navidad. Un acontecimiento que cada año congrega a la comunidad educativa para cerrar el trimestre y disfrutar de este entrañable evento festivo. En esta ocasión, la profesora del área de música, María Mañé, fue la encargada de dirigir las diferentes coreografías ensayadas durante semanas por el alumnado.

En esta ocasión, la comunidad educativa estuvo acompañada de Pablo García González. Asesor Técnico Docente de la Unidad de Programas Educativos del Servicio Provincial de Educación, que felicitó al centro por esta celebración tan entrañable.

Para comenzar, la directora, Dolores Oriol, dio la bienvenida a todos los asistentes, las familias del alumnado y amigos y amigas del centro, y dio las gracias a toda la comunidad educativa por su compromiso y trabajo a lo largo del trimestre. Aprovechó para agradecer la implicación del alumnado y profesionales en el festival y en todos los proyectos que lleva a cabo el centro, a las familias por su apoyo y a la Asociación de Madres y Padres del Alumnado por su implicación en las actividades que el Colegio desarrolla.

Seguidamente, Elsa, Mikel, Héctor y Fátima ejercieron de presentadores y fueron los encargados de anunciar cada una de las coreografías ensayadas durante semanas. Melodías navideñas que fueron acogidas con gran entusiasmo por el numeroso público que abarrotaba el vestíbulo y la rampa del edificio. Durante el Festival, el público pudo disfrutar de actuaciones musicales, preparadas con dedicación por el alumnado con el apoyo de todos los profesionales del Colegio.

A continuación, y precedidos por la estrella de Oriente y dos camellos, llegaron al vestíbulo unos especiales Santa Claus, acompañados de los tres Reyes Magos. En esta ocasión, Abderrazaq El Ghoufairi, Iván Javier Fuentes, Iker Barranco, Luna Basurto y Toño Pellicé, alumnos que concluyen este año sus estudios, fueron los encargados de repartir regalos entre todo el alumnado. Unos obsequios que se pueden entregar gracias a la colaboración y a la generosidad de la Asociación de Madres y Padres. El acto concluyó con un aperitivo, música y baile, poniendo el broche a una jornada marcada por las sonrisas, los aplausos y la emoción compartida.

Además, todos los asistentes pudieron adquirir regalos para estas fiestas en el mercadillo navideño con creaciones del alumnado.

601976141 25152927251069769 951352961244885067 n

El Colegio Público Gloria Fuertes celebra su tradicional Festival de Navidad con actuaciones musicales y regalos para el alumnado / Servicio especial

El equipo directivo quiere agradecer a todas las personas que, con su trabajo y esfuerzo, hicieron posible este Festival, y a toda la comunidad educativa que, con su asistencia, participó en este evento tan especial. La implicación de las familias y el esfuerzo de todo el equipo educativo, reafirma, una vez más, su compromiso con una educación inclusiva y de calidad. El Festival de Navidad se convirtió en un espacio de encuentro con las familias, fortaleciendo el vínculo entre la escuela y la comunidad.

Elecciones en Aragón: 1.036.321 electores, fechas para consultar el censo y claves del voto desde el extranjero

Zaragoza invertirá 1,2 millones de euros en la reurbanización de los entornos de Aloy Sala y Vizconde de Escoriaza

La cirugía robótica ya es una realidad en el Hospital Obispo Polanco de Teruel: estas han sido las dos primeras operaciones

Alivio para Sellés: Francho, Tachi e Insua vuelven al grupo en un Real Zaragoza sin Radovanovic

Entrenamiento del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva antes del partido contra el Burgos

