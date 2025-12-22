El IES Lucas Mallada de Huesca celebra la entrega de diplomas del Bachillerato Internacional a su alumnado

El pasado 19 de diciembre tuvo lugar en el IES Lucas Mallada de Huesca la gala de entrega de diplomas de Bachillerato Internacional al alumnado de la vigésima segunda promoción (2023-2025). El acto supuso un emotivo reconocimiento al esfuerzo y la dedicación del alumnado que culmina esta exigente etapa académica.

La ceremonia contó con la presencia de diversas autoridades educativas e institucionales, entre ellas Ana Moracho, directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente del Gobierno de Aragón; Mónica Martínez, directora del Servicio Provincial de Educación de Huesca; Guillermo Gómez, concejal de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Huesca; y Carlos Sampériz, diputado de Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial de Huesca.

Asimismo, asistieron al acto la concejala de Desarrollo, Mª José Cuello, así como asesores de la UPE.

Actuaron como anfitriones del acto la directora del IES Lucas Mallada, Inés Fernández, la coordinadora del Bachillerato Internacional, Cristina Mesa, y el jefe de estudios de Bachillerato, Javier Anzano, quienes dieron la bienvenida a las autoridades, al profesorado, a las familias y al alumnado, destacando el valor del esfuerzo colectivo y el compromiso del centro con una educación abierta, exigente e internacional.

Durante la ceremonia se felicitó al alumnado por haber obtenido el 100 % de los diplomas del Bachillerato Internacional, así como por sus brillantes logros académicos a lo largo de estos dos años. La gala incluyó discursos del alumnado y concluyó con un emotivo vídeo-homenaje, elaborado con cariño por la generación que actualmente cursa 2º de Bachillerato Internacional.

Como cada año, esta gala supone un reconocimiento al esfuerzo, trabajo y dedicación de quienes cursan este bachillerato de excelencia, que lleva 22 años implantado en el IES Lucas Mallada, siendo el único centro público de Aragón con este programa. La misión fundamental del Bachillerato Internacional es formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, principios que guían la educación ofrecida en el centro.