El proyecto 'Técnicos de Farmacia y Arambia' del Colegio Escolapias Santa Engracia de Zaragoza, finalista nacional en los Premios Aprendizaje Servicio
El alumnado del Colegio Escolapias Santa Engracia, a través de su proyecto, desarrolla competencias emprendedoras y valores como la solidaridad, beneficiando a estudiantes del colegio Mingdaw en Gambia
El Colegio Escolapias Santa Engracia de Zaragoza ha recibido un importante reconocimiento a nivel nacional con su proyecto Técnicos de Farmacia y Arambia: Emprendimiento Solidario para Gambia que ha sido finalista en la categoría de Cooperación al Desarrollo en la XI Edición de los Premios de Aprendizaje Servicio, celebrados este 2025 en Ciudad Real.
En esta convocatoria se han presentado 346 proyectos de toda España, lo que da una medida del valor y la calidad de las iniciativas seleccionadas. Que este proyecto haya sido reconocido supone un orgullo para toda la comunidad educativa y un respaldo al compromiso del centro con una educación que une aprendizaje, valores y transformación social.
El proyecto es una iniciativa basada en el emprendimiento solidario: el alumnado de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia crea pequeñas empresas en el aula para organizar un mercadillo solidario. A lo largo del curso, y trabajando en pequeños grupos, diseñan, producen y venden distintos productos con un objetivo común, que es recaudar fondos para apoyar un proyecto educativo en Gambia. En esta edición la recaudación se ha destinado, a través de la Asociación Arambia, a la rehabilitación del laboratorio de ciencias del colegio Mingdaw, contribuyendo así a mejorar sus instalaciones y a favorecer la formación científica de sus estudiantes.
Como proyecto ApS, su valor reside en su doble impacto. Por un lado, el alumnado aprende de forma práctica competencias emprendedoras y profesionales propias de sus módulos formativos, desarrollando su capacidad de comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos e inteligencia emocional. Por otro lado, desarrollan valores fundamentales como solidaridad, responsabilidad, empatía y compromiso social. La colaboración con la asociación Arambia permite, además, que el alumnado tome conciencia de que su trabajo tiene una proyección real en la vida de otras personas y que la profesión sanitaria va más allá de los conocimientos técnicos: implica servicio, humanidad y conciencia social.
Este reconocimiento nacional no es solo un premio, sino un estímulo para seguir apostando por una educación que conecta el aula con el mundo, que convierte el aprendizaje en una experiencia auténtica y que ayuda a formar personas comprometidas, profesionales competentes y solidarias.
Desde el Colegio Escolapias Santa Engracia quieren agradecer profundamente la implicación del alumnado, del profesorado, de las familias y de la asociación Arambia, así como el apoyo de todas las personas que han contribuido y colaborado en el mercadillo solidario. Este logro es común y refuerza la convicción de que cuando el aprendizaje se pone al servicio de los demás, la educación se convierte en una verdadera fuerza de cambio social y que el ApS es una seña de identidad educativa de la Formación Profesional de este centro educativo
