Los alumnos del IES Cierzo de La Muela emocionan a los ancianos de la residencia San Roque

En la mañana del 17 de diciembre, un grupo de treinta y seis alumnos de distintos grupos de 1º de ESO del IES Cierzo de La Muela protagonizó una emotiva visita a la residencia municipal San Roque. La actividad estuvo acompañada por las profesoras Iratxe Santamaría y Roberto Nogueras, junto con la maestra de Primaria Beatriz Monreal, quien había estado ensayando los villancicos con el alumnado desde el mes de noviembre.

La acogida por parte de la dirección y del personal de la residencia municipal San Roque fue muy cálida. En la capilla del centro, los estudiantes interpretaron alegres cantos navideños que llenaron el espacio de emoción y espíritu festivo. Los residentes oyentes no tardaron en unirse, acompañando los villancicos con gestos y sonrisas, creando un ambiente entrañable y de auténtico intercambio intergeneracional.

Villancicos y emoción en la residencia San Roque con alumnado del IES Cierzo de La Muela / IES Cierzo

La emoción fue recíproca. Algunas alumnas no pudieron contener las lágrimas ante la intensidad de una experiencia afectuosa y significativa que resultó profundamente positiva tanto para los mayores como para los jóvenes. Tras finalizar la actuación con unas jotas, el grupo se dirigió al ayuntamiento de La Muela, donde se realizaron fotografías en el vestíbulo, decorado con motivos navideños, como recuerdo de la jornada.

Finalmente, el alumnado regresó al instituto con la satisfacción de haber vivido una experiencia inolvidable, cargada de valores humanos, solidaridad y cercanía, que quedará grabada en la memoria de todos los participantes.