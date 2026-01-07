En la mañana del viernes 19 de diciembre, el Aviapark de La Muela, un precioso entorno natural especialmente adecuado para el disfrute al aire libre, acogió la celebración de un evento lúdico, deportivo y solidario organizado por el IES Cierzo, en colaboración con la Comarca de Valdejalón, el colegio Gil Tarín y el Ayuntamiento de La Muela. La cita, que celebraba su segunda edición, va camino de consolidarse como un evento ya característico del centro en el calendario educativo y social del municipio.

La carrera solidaria contó con una amplia participación del alumnado y miembros de la comunidad educativa del IES Cierzo, así como del alumnado de sexto de Educación Primaria del colegio Gil Tarín, que se sumó con entusiasmo a una jornada concebida para fomentar la convivencia, el deporte y los valores solidarios. Desde primera hora de la mañana, el parque se llenó de expectación, camisetas deportivas, dorsales y sonrisas.

A lo largo de la jornada se disputaron las distintas pruebas por categorías, con premios para los ganadores de la carrera, pero también para uno de los aspectos más celebrados del evento: los disfraces. La creatividad y el sentido del humor estuvieron muy presentes, aportando un toque festivo y colorido que convirtió la carrera en una experiencia aún más especial y participativa.

Deporte, solidaridad y diversión se dan cita en la carrera solidaria del IES Cierzo en el Aviapark de La Muela / IES Cierzo

El carácter solidario del encuentro quedó reflejado en la instalación de un puesto atendido por voluntarios de la Cruz Roja, donde se recogieron alimentos y otros enseres destinados a ayudar a quienes más lo necesitan. La implicación del alumnado y de las familias volvió a demostrar que la educación en valores puede y debe ir de la mano de actividades dinámicas y motivadoras.

Como anécdota entrañable, los pavos reales del parque, habituales habitantes del Aviapark, se convirtieron en espectadores de lujo de la carrera, observando el ir y venir de los corredores y añadiendo una nota singular a una mañana ya de por sí especial.

Aunque el día amaneció nublado, el ambiente fue soleado y colorido en diversión, gracias a la energía de los participantes, la buena organización y el clima de convivencia que se respiró durante toda la jornada. El evento concluyó con la entrega de premios y una valoración muy positiva por parte de las entidades organizadoras, que destacaron el éxito de participación y el espíritu solidario demostrado, reforzando la idea de que esta carrera tiene ya vocación de continuidad.