Con el programa Z16 disfruta del mejor baloncesto... ¡En el Príncipe Felipe!

¡No te pierdas el baloncesto femenino! Disfruta del partido de la Liga Femenina Endesa entre Casademont Zaragoza y CAB Hozono Global Jairis. Las entradas se canjearán del 19 al 22 de enero, de 16 a 18 h, en las oficinas de Casademont Zaragoza (Paseo Independencia 4, principal A izquierda), salvo festivos o cambios de horario.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada de Zaragoza Joven.

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

Te recomendamos: