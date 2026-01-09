Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con el programa Z16 disfruta del mejor baloncesto... ¡En el Príncipe Felipe!

Los interesados en asistir al encuentro de la Liga Femenina Endesa deben tener en cuenta que las entradas se obtienen a través de la app Z16, tras registrarse y validarse en ella

Zaragoza

¡No te pierdas el baloncesto femenino! Disfruta del partido de la Liga Femenina Endesa entre Casademont Zaragoza y CAB Hozono Global Jairis. Las entradas se canjearán del 19 al 22 de enero, de 16 a 18 h, en las oficinas de Casademont Zaragoza (Paseo Independencia 4, principal A izquierda), salvo festivos o cambios de horario.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más?  No te pierdas nada de Zaragoza Joven.

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

