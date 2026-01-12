Los alumnos del Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra participan en una actividad inclusiva impulsada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad

El día 9 de enero, el alumnado del Programa de Cualificación Inicial del Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes participó en una jornada adaptada para fomentar el uso seguro y responsable de Internet y las tecnologías digitales.

Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Andorra, fue organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) para sensibilizar y formar al alumnado en ciberseguridad, con el objetivo de promover un uso seguro, responsable y positivo de las tecnologías digitales.

La sesión de trabajo, diseñada con contenidos y dinámicas adaptadas a las necesidades del alumnado, abordó de forma práctica y accesible aspectos clave como la protección de la información personal, la identificación de riesgos en Internet, el respeto en el entorno digital y la importancia de pedir ayuda ante situaciones incómodas o desconocidas en la red.

Ciberseguridad para todos y todas: el alumnado del Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes participa en una actividad inclusiva impulsada por el Ayuntamiento de Andorra e INCIBE / Servicio especial

Durante la actividad, el alumnado participó activamente en talleres interactivos y ejercicios didácticos que permitieron reforzar conceptos básicos de ciberseguridad, abordados previamente en las aulas, de una manera cercana y comprensible. Asimismo, los docentes que acompañaron al alumnado pudieron conocer recursos y recomendaciones para continuar trabajando estos contenidos en el aula.

Desde el Colegio Gloria Fuertes se valora de manera muy positiva esta propuesta y el compromiso de INCIBE con la ciberseguridad inclusiva, garantizando que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tengan acceso a una formación digital segura y adaptada y contribuyendo a que el entorno digital sea un espacio más seguro e inclusivo para todos y todas.

El alumnado participante entregó al equipo de educadores de INCIBE el calendario de 2026, elaborado en el Taller de Plástica con la técnica de serigrafía.