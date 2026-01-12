Los alumnos del Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra participan en una actividad inclusiva impulsada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad
En la sesión de trabajo se abordaron temas como la protección de datos y el respeto en la red, gracias a la iniciativa de INCIBE
El día 9 de enero, el alumnado del Programa de Cualificación Inicial del Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes participó en una jornada adaptada para fomentar el uso seguro y responsable de Internet y las tecnologías digitales.
Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Andorra, fue organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) para sensibilizar y formar al alumnado en ciberseguridad, con el objetivo de promover un uso seguro, responsable y positivo de las tecnologías digitales.
La sesión de trabajo, diseñada con contenidos y dinámicas adaptadas a las necesidades del alumnado, abordó de forma práctica y accesible aspectos clave como la protección de la información personal, la identificación de riesgos en Internet, el respeto en el entorno digital y la importancia de pedir ayuda ante situaciones incómodas o desconocidas en la red.
Durante la actividad, el alumnado participó activamente en talleres interactivos y ejercicios didácticos que permitieron reforzar conceptos básicos de ciberseguridad, abordados previamente en las aulas, de una manera cercana y comprensible. Asimismo, los docentes que acompañaron al alumnado pudieron conocer recursos y recomendaciones para continuar trabajando estos contenidos en el aula.
Desde el Colegio Gloria Fuertes se valora de manera muy positiva esta propuesta y el compromiso de INCIBE con la ciberseguridad inclusiva, garantizando que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tengan acceso a una formación digital segura y adaptada y contribuyendo a que el entorno digital sea un espacio más seguro e inclusivo para todos y todas.
El alumnado participante entregó al equipo de educadores de INCIBE el calendario de 2026, elaborado en el Taller de Plástica con la técnica de serigrafía.
