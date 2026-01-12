"Aún estamos a tiempo de cambiar": una alumna del IES La Azucarera de Zaragoza reflexiona sobre el calentamiento global

La contaminación se ha convertido en uno de los mayores problemas del planeta. A veces pensamos que no nos afecta directamente porque no siempre vemos el humo o los plásticos, pero la realidad es que la contaminación está en todas partes. Está en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y en los ecosistemas donde viven miles de animales. Y lo peor es que este problema no deja de crecer desde hace bastantes años.

Uno de los efectos que más preocupa al ser humano es el cambio climático. Por culpa de la contaminación, las temperaturas están subiendo, los polos se derriten y fenómenos como las tormentas, olas de calor o inundaciones, ocurren cada vez con más frecuencia. Estos cambios no solo nos afectan a nosotros, sino también a millones de animales que están perdiendo su hábitat natural en bosques, playas, lagos... Por ejemplo, muchas especies marinas mueren al tragarse plásticos que confunden con comida, y otros animales pierden sus bosques por incendios producidos por calores extremos.

Se trata una amenaza de la que quizás estamos infravalorando su importancia… Cada año aumentan los gases que provocan el calentamiento del planeta, se producen toneladas de desechos y se destruyen zonas naturales que tardan siglos en volver a reconstruirse. La contaminación es producida por muchas actividades humanas, como las fábricas, los vehículos, el plástico…

Si seguimos contaminando, creo que el planeta llegará a un punto en el que será muy difícil volver atrás. Podríamos perder ecosistemas enteros, el aire será menos limpio, perderemos gran porcentaje de agua y muchas especies podrían desaparecer. Incluso nuestra salud llegaría a cambiar, porque dependemos de la naturaleza mucho más de lo que pensamos, como, por ejemplo, de los árboles para respirar.

Por eso, en mi opinión debemos actuar ya. No se trata solo de reciclar o usar menos plástico, sino de ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan al mundo. Podríamos establecer pequeños gestos, como usar menos productos de plásticos, reducir el consumo de energía o movernos más en transporte público, pueden hacer una gran diferencia si todos lo hacemos. La contaminación es un problema global, ya que todos sufrimos las consecuencias de esta y también de las especies, pero también podemos solucionarlo o al menos atenuarlo, si cada uno pone un poco de su parte para remediarlo.

En conclusión, la contaminación de la Tierra es un problema que está dañando el planeta, a los animales y a nosotros mismos. Si no hacemos nada, las consecuencias serán cada vez peores y será muy difícil solucionarlo en el futuro. Creo que aún estamos a tiempo de cambiar, pero solo si empezamos a actuar ya con responsabilidad y entender que el planeta no es infinito e indestructible.