¿Te atreves a pasar la noche en la habitación 301?
Microrrelato ganador del concurso del IES Cierzo de La Muela
Marta Larrode de Mateo
Era una noche gélida. Laura no tenía donde refugiarse y entre las opciones encontró un hotel en las afueras en el que las habitaciones tenían un coste elevado, menos una, la 301.
Intrigada, preguntó por la habitación a la recepcionista, que no le miró a la cara y con un gesto delicado le entregó las llaves y le advirtió de dos cosas:
- Antes de entrar, llama tres veces y por ninguna circunstancia mires al espejo.
Laura obedeció y tocó tal y como se lo había dicho la recepcionista, nadie respondió. Al entrar, solo había un espejo viejo con el número 301 grabado.
Al mirarse se vió reflejada pero con una sonrisa demacrada, deforme y con las cuencas vacías.A las 3:01 a.m despertó por un sonido y ahí estaba, el espejo brillando como si tuviera luz propia. De repente, apareció una mano sangrienta, era 301. Este le cogió del cuello estrangulándola y la llevó a su portal.
Por la mañana la habitación estaba impecable,con un solo detalle nuevo,en el espejo ponía grabado con sangre: Laura te ve.Laura amaneció atada en una habitación blanca y encadenada a una camilla, gritando desesperadamente porque tras el cristal estaba él, 301, observándola con esa sonrisa tétrica.
Todo el mundo pensó que Laura tenía esquizofrenia y alucinaciones, menos yo.
Yo soy 301.
