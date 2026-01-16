¡Este año no hay excusa! Date un chapuzón con el Z16
Z16 invita a disfrutar de este año con entradas para las piscinas cubiertas municipales, una opción perfecta para moverse y empezar el año con energía
¡Z16, este año es para disfrutarlo! Date un chapuzón cuando quieras con una entrada para la piscina cubierta de los centros deportivos municipales, como Palafox o Siglo XXI. Un plan perfecto para moverte, desconectar y empezar el año con energía. ¡No te lo pierdas!
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? Descubre todo lo que el Z16 te ofrece aquí.
Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en este enlace:
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
Te recomendamos:
- Cervantes en el teatro: Disfruta de una entrada gratuita para ver El retablo de las maravillas, una sátira de Cervantes tan actual como provocadora que reflexiona, con humor, sobre el miedo, las apariencias y el comportamiento humano.
- El mejor baloncesto en vivo: ¡Ven a disfrutar del baloncesto en este partido de la Liga Endesa ACB en el que se enfrentan el Casademont Zaragoza y el Bàsquet Girona! Sin duda, una oportunidad única.
- Cinco continentes en el Acuario: ¿Sabes lo que es un fósil viviente? Ven al Acuario y observa desde el interior del Amazonas las Arapaimas, una especie que no ha evolucionado desde su aparición. ¡Te esperamos!
- El Real Zaragoza se posiciona por Aleksa Puric pendiente del visto bueno del Atlético
- El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- ¿Cómo afecta a los aragoneses el hackeo a Endesa?: la empresa notifica el ataque a los afectados
- Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
- Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza
- Samantha Vallejo-Nágera sorprende con su visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: 'Una leyenda de la gastronomía
- De una planta de hidrógeno con 80 millones de euros a un aparcamiento en Tamarite: el Gobierno de Aragón declara de interés cuatro nuevas inversiones