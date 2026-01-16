Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Z16 invita a disfrutar de este año con entradas para las piscinas cubiertas municipales, una opción perfecta para moverse y empezar el año con energía

¡Este año no hay excusa! Date un chapuzón con el Z16 / Servicio especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

¡Z16, este año es para disfrutarlo! Date un chapuzón cuando quieras con una entrada para la piscina cubierta de los centros deportivos municipales, como Palafox o Siglo XXI. Un plan perfecto para moverte, desconectar y empezar el año con energía. ¡No te lo pierdas!

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? Descubre todo lo que el Z16 te ofrece aquí.

Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en este enlace:

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

