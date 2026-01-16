Fundación Ibercaja arranca 'Educar para el Futuro' con Víctor Küppers en una edición especial por su 150 aniversario

Educar para el Futuro regresa en 2026 con una edición muy especial que coincide con el 150 aniversario de Fundación Ibercaja. Bajo el lema Lo que viene empieza contigo, el programa reafirma su compromiso con la innovación educativa y la transformación social a través del conocimiento, el diálogo y la actitud como motores de cambio.

La inauguración tendrá lugar el 11 de febrero a las 19:00 horas en Fundación Ibercaja Patio de la Infanta y estará a cargo de Víctor Küppers, que invitará al público a reflexionar sobre la actitud como ingrediente clave en la educación. Su intervención abrirá un programa apasionante que reunirá a destacados expertos en educación, neurociencia, psicología y pedagogía.

Entre los próximos encuentros destacan:

Memoria y aprendizaje, con Héctor Ruiz y Marta Portero (12 de marzo).

Cómo aprende el cerebro, con Rosa Casafont y José María Bautista (16 de marzo).

Cómo enseñamos al cerebro, con Nuria Sánchez Povedano y Fabricio Ballarini (26 de marzo).

Qué necesita la escuela de hoy, con Carmen Pellicer y Carlos Magro (9 de abril).

La evaluación, ¿hacia dónde debe ir?, con Neus Sanmartí y Carles Monereo (7 de mayo).

Dificultades del aprendizaje, con Luz Rello y Alicia Bastos (12 de mayo).

Con este recorrido, Educar para el Futuro continúa siendo un lugar de encuentro para las personas de la comunidad educativa que buscan comprender mejor cómo aprendemos, cómo enseñamos y cómo podemos construir una escuela más humana y preparada para los retos del futuro.

Toda la programación puede consultarse en la web de Fundación Ibercaja, que invita a la comunidad educativa a formar parte de este aniversario que mira hacia adelante con ilusión y compromiso.

