El IES Lucas Mallada de Huesca y el IES Aguilar y Eslava de Córdoba colaborarán para fomentar el debate y la oratoria

Dentro del marco de las ayudas concedidas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes destinadas a promover agrupaciones escolares, el IES Lucas Mallada de Huesca y el IES Aguilar y Eslava de Cabra de Córdoba aunarán esfuerzos para impulsar el debate y la oratoria en sus respectivos centros.

Entre los objetivos de la agrupación que coordinará el centro oscense están mejorar los mecanismos de expresión oral y el uso de debate como herramienta pedagógica, generar múltiples oportunidades de participación en el debate a partir de actividades inclusivas, e intercambiar experiencias de debate replicables en todos los niveles de las etapas de Secundaria y Bachillerato. Todo ello enriquecerá la práctica educativa de ambos centros, además de cohesionar los proyectos educativos y las actividades que se desarrollen bajo la óptica del debate con una perspectiva interdisciplinar e inclusiva. Por supuesto, también se favorecerá la participación de distintos agentes de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias) con el objetivo de dar a conocer el debate como sello distintivo de los centros de la agrupación.

Además, ambos centros se encargarán de difundir las experiencias de debate de la agrupación producidas tanto dentro como fuera de las aulas con el propósito de generar conocimiento. No obstante, está claro que el destinatario final de la colaboración entre ambos centros, y el gran beneficiado, será el alumnado. En esta línea, se propiciará la colaboración presencial y virtual entre alumnos y alumnas de ambos institutos con el fin de aprender en cascada unos de otros, y de mejorar la expresión oral como propiciadora de la autoestima, para dotar al alumnado de la confianza necesaria en el proceso de su propio aprendizaje a partir de un trabajo colaborativo e inclusivo.

Acciones previstas este primer año son la participación de ambos centros en el IV Torneo de Debate interescolar del centro Zalima de Córdoba, durante el mes de febrero, y durante el mes de abril, el Torneo de debate escolar del IES Lucas Mallada contará, a su vez, con la participación del IES Aguilar y Eslava de Córdoba.