La radio vuelve a clase: por qué los podcasts escolares enganchan más de lo que imaginas

Como cada noche, revisas tus redes sociales y, tras un par de vídeos, aparece el clip de un señor gritando en un sofá. En el siguiente, otro promete contarte «la verdad que nadie te cuenta» y, al final, sale uno tan bestia que piensas: ¿pero esto quién lo escucha entero? Bienvenido al podcast viral, un océano de audios donde a veces parece que gana el que más ruido hace. Pero el podcasting no es solo el momento polémico recortado para sumar visitas: también puede ser una herramienta seria —y muy entretenida— para aprender.

Porque aquí no vale con encender el micro y ponerse a hablar. En la vida real, el juego cambia: hay que preparar, preguntar, comprobar, editar… y, sobre todo, tener algo útil que decir. Y ahí entran en juego unas figuras clave: las «estaciones de radio» en los institutos. Cada vez más centros se suben a la ola y emiten programas en los que el rigor y la información veraz marcan la diferencia.

Una herramienta fundamental

La elaboración de podcasts es, en parte, heredera de las radios escolares. Iniciativas como estas no son nuevas: llevan años despertando la vocación periodística dentro de los centros. Para Chusé Fernández, profesor del Centro de Tecnologías Avanzadas (CTA) de Zaragoza, son una herramienta clave: «es una herramienta fenomenal para promocionar y activar diferentes actitudes del alumnado en distintas asignaturas».

El docente explica que, para poner en marcha un podcast, los estudiantes deben realizar una investigación previa sobre el tema. Por eso, el aprendizaje va más allá del libro: se aprende a buscar fuentes, a elegir datos y a comprobar lo que se dice. Además, el trabajo desarrolla la lectoescritura, el dominio del idioma y la expresión oral. Y no se queda ahí: también se entrenan habilidades como la relación interpersonal, el respeto a la diferencia y a los turnos de palabra, o el hecho de aprender a hablar delante de un micrófono y también frente a un público.

Dentro del estudio

Pero, ¿cómo se organiza de verdad la grabación de un podcast o un programa de radio? Para responder, hablamos con Itxaso Echevarría, profesora del IES Torre de los Espejos, en Utebo, y encargada de Radio Espejo. Desde el comienzo del curso, supervisa la grabación del programa, que se comparte en formato podcast una vez al mes. Para ella, dos retos destacan por encima del resto: la edición y conseguir que el producto final llegue al público. «En la mayoría de los casos, el alumnado no ha tenido contacto con la radio y la edición se complica», explica.

En la iniciativa participan más de una decena de alumnos y cuentan con muchos colaboradores, algo que Echevarría celebra por la buena acogida. «Va más allá de un trabajo de clase», subraya, porque les ayuda a quitarse la vergüenza y a perder el miedo a hablar en público. También destaca el componente creativo: tienen mucha libertad expresiva, ya que, al final, las ideas salen de ellos. Y hay un extra importante: el beneficio social. La radio permite que estudiantes de distintos cursos compartan espacio, se conozcan y trabajen juntos, de donde terminan saliendo «cosas muy bonitas».

Dos de esas alumnas son Lucía y Debora, ambas de primero de Bachillerato. Para ellas, este ha sido su primer contacto con la radio y con cada programa aprenden algo nuevo. Lucía se apuntó porque quería hacer «algo diferente» este curso, y su parte favorita son las entrevistas. Dice que la experiencia le ha ayudado a nivel comunicativo, sobre todo para quitarse la vergüenza al hablar o hacer algo de cara al público.

Debora coincide con su compañera y pone el foco en otro reto: la organización, porque «a veces es muy difícil coordinarse con tanta gente». Aun así, está contenta con el resultado y asegura que el proyecto también le ha ayudado a expresarse mejor y a relacionarse con sus compañeros.

El alumnado del IES Torres de los Espejos se vuelca con la radio escolar / Servicio especial

Aprender a comunicar

Al final, un podcast puede ser dos cosas: un altavoz gigante para soltar cualquier cosa… o una manera de aprender a comunicar. La diferencia no está en el micro, ni en la música de entrada, ni en el número de seguidores. Está en lo que haces antes de grabar: pensar qué quieres contar, a quién, con qué datos y con qué respeto.

Y quizá por eso los podcasts escolares funcionan tan bien. Porque no van de «ser famoso»: van de sonar claro, de escuchar a los demás y de trabajar en equipo. De convertir una idea en algo que se puede compartir. En un mundo donde todo el mundo habla, no está mal aprender a hacerlo mejor.