Los alumnos de 4º de la ESO del IES Río Gállego de Zaragoza reciben una visita muy especial

Los alumnos de 4 de la ESO del IES Río Gállego de Zaragoza disfrutaron recientemente de una charla con Mariame, una joven senegalesa que se ha criado en Aragón. Mariame tiene 21 años y pudo compartir su experiencia de vida y odiseas con los estudiantes.

Primero habló de su origen, su familia es africana y francesa, pero ella nació en España. También les habló de sus estudios y de que le encantaban los niños. Además, compartió con ellos que tenía un hermano al que cuidaba por las tardes, y le llevaba al parque, le cambiaba los pañales junto a su hermana Khadi (son ocho hermanos) y preparaban sus papillas... en vez de estudiar. Se tenía que levantar a las cuatro de la mañana para hacer los deberes e ir al instituto. Sacaba buenas notas, quería ir a la universidad; pero no pudo porque suspendió matemáticas y, al final, se metió en un bachillerato de infantil.

En la actualidad es una deportista alegre, que trabaja vocacionalmente como maestra, tras su Erasmus en Italia, hoy en la húmeda y hermosa Irlanda. Sus niños disfrutan de juegos y paseos por bosques y jardines, y sobre todo, de su cariño.

Para la estudiante Raqeeb Hussain, la charla fue "muy estimulante". "No es mucho mayor que nosotros, pero su mochila está llena de vida", explicó la alumna. "Tuvimos una buena experiencia, hemos aprendido lecciones de vida. Al final nos hicimos una foto toda la clase con ella", finaliza.