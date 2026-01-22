El terrorífico relato de una noche de Halloween que nunca acaba

Por la mañana, Claudia se despertó para ir al instituto. Ainhoa la esperaba como todos los días.En el camino se encontró con la vecina Ana que llevaba la compra.

Ana preguntó si habían visto a su gato Jorge y le dijeron que no. Siguieron caminando juntas y escucharon a un gato. El ruido venía de la casa abandonada que estaba al lado del centro.

Sin dudarlo Claudia entró a la casa. Dentro, encontró una mesa llena de comida no muy común: ensalada con gusanos, croquetas de dedo, ojos en vasos con líquido rojo, cabezas de distintos tipos… Un hombre pálido con ojeras y voz de ultratumba le dijo: "Claudia, te estaba esperando".

De repente, escuchó una voz femenina que le decía: ¡CLAUDIA, CLAUDIA! y despertó.