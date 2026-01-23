A lo largo de esta semana, el IES Ángel Sanz Briz de Casetas se ha transformado en un escenario detenido en el tiempo. Por cuarto año consecutivo, han celebrado sus jornadas sobre la historia de la humanidad, en este caso, sobre las culturas de la Península antes de la llegada de los romanos, una experiencia de inmersión total donde la historia ha dejado los libros para convertirse en vida.

Los alumnos de 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato se convirtieron en maestros por un día, caracterizados, guiaron a los compañeros de 1º de ESO y a los alumnos de 6º de Primaria de los colegios de la zona a través de un viaje sensorial. Entre acordes de música celta y un decorado de pieles de esquilo, madera y hojas secas, el centro se convirtió en un auténtico poblado.

El IES Ángel Sanz Briz de Casetas viaja en el tiempo y se convierte en un asentamiento celta / Servicio especial

Un recorrido por los sentidos y el saber

Gracias a la colaboración de diversos departamentos, cada rincón ofrecía un aprendizaje práctico:

Arquitectura y Hogar: visitaron maquetas y reconstrucciones de casas a escala real para entender cómo vivían.

visitaron maquetas y reconstrucciones de casas a escala real para entender cómo vivían. Textiles y Tintes: aprendieron el arte del cardado, el hilado en gran telar y el teñido natural con granadas, nueces, piel de cebolla y rubia peregrina.

aprendieron el arte del cardado, el hilado en gran telar y el teñido natural con granadas, nueces, piel de cebolla y rubia peregrina. Artesanía y Metalurgia : desde la numismática y la decoración de escudos hasta la creación de colgantes de cerámica y el estudio de los minerales que forjaron sus espadas.

desde la numismática y la decoración de escudos hasta la creación de colgantes de cerámica y el estudio de los minerales que forjaron sus espadas. Supervivencia y Ciencia: descubrieron la física tras el botijo y la peonza celta, rastreando presas como grandes cazadores y comprendieron el poder de las plantas medicinales, los sabores de diferentes harinas de semillas ancestrales y el poder de la fermentación.

No faltó el espíritu guerrero de Numancia, la destreza ecuestre y el misticismo de las danzas ancestrales que realizaron para atraer la buena suerte. Además, los departamentos de letras les acercaron parte de sus lenguas y juegos tradicionales.

Esta actividad no es solo una lección de historia; es un motor de convivencia. Tras cuatro años, el IES Ángel Sanz Briz de Casetas confirma que el esfuerzo y el tiempo dedicado merecen la pena por "ver a alumnos, profesores y familias compartir este espacio crea vínculos que mejoran el ambiente de nuestro centro y nos unen como comunidad".