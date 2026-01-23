El programa Z16 da la bienvenida al golf
Descubre el golf de una manera divertida y accesible en Ranillas Urban Club. No necesitas experiencia previa: solo ganas de probar algo nuevo. Una actividad de iniciación abierta a todos los niveles, ideal para pasar una tarde diferente, aprender algo nuevo y descubrir por qué el golf engancha desde el primer momento. ¡Anímate, ven a probar y da tus primeros pasos en el golf con Z16!
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada.
Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace:
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
