El programa Z16 da la bienvenida al golf

Descubre el golf de una manera divertida y accesible en Ranillas Urban Club. No necesitas experiencia previa: solo ganas de probar algo nuevo / Servicio especial

Zaragoza

Descubre el golf de una manera divertida y accesible en Ranillas Urban Club. No necesitas experiencia previa: solo ganas de probar algo nuevo. Una actividad de iniciación abierta a todos los niveles, ideal para pasar una tarde diferente, aprender algo nuevo y descubrir por qué el golf engancha desde el primer momento. ¡Anímate, ven a probar y da tus primeros pasos en el golf con Z16!

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada

Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace:  

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

