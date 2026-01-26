Soumalia Keita: “Desde que estoy en España he crecido como jugador y como persona”

Soumalia Keita es un chico de Malí de 15 años. Ha llegado este curso al Instituto Virgen del Pilar de Zaragoza y no ha pasado desapercibido, puesto que su altura le delata. Mide 2,13 metros de altura y viene desde Madrid para jugar con el Casademont Zaragoza en unos años. En esta entrevista los alumnos del equipo de prensa del IES Virgen del Pilar de Zaragoza han querido saber sobre su adaptación al centro, su carrera deportiva y la persona que hay tras este nombre.

PREGUNTA: Cuéntanos cómo fue el momento en que te dijeron que ibas a venir a Europa.

RESPUESTA: Mi entrenador en mi país habló con un agente deportivo, Salva, y le dijo que tenía un jugador que prometía mucho porque yo era muy joven y muy alto, entonces Salva habló con mi familia para decirles que tenía la opción de llevarme a Europa. Mis padres accedieron, una vez que supieron que me iban a tratar bien, porque además había otros chicos como yo. Sabían que era una gran oportunidad para mí y así llegué a Europa.

PREGUNTA: ¿Cómo fue tu llegada a Europa? ¿Cuál fue el shock cultural más grande que has tenido?

REPUESTA: Al llegar aterricé en Madrid, al principio fue difícil porque no entendía el idioma y era mi primera vez estando solo en un país, pero entré a una academia del ex-entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, y ellos me ayudaron mucho, cuidándome y tratándome como uno más desde el primer día. Gracias a ellos he crecido mucho como jugador y como persona.

PREGUNTA: ¿Qué piensan tus padres sobre tu vida deportiva en Europa? ¿Cómo lo viven ellos?

RESPUESTA: Mi familia lo lleva bien porque piensan que me puede venir muy bien en el futuro, tanto personal como deportivamente. Ellos me apoyan en todo momento y quieren lo mejor para mí y me motivan para conseguirlo.

El jugador maliense del Casademont Zaragoza responde a unas preguntas formuladas por le equipo de prensa del IES Virgen del Pilar de Zaragoza / Servicio especial

P: ¿Has podido ir a Mali a jugar con tu selección nacional?

R: No he podido ir aún, a pesar de que me hubiese gustado. Este año me llamaron justo cuando estaba cambiando de equipo y estando en España se me hacía muy complicado y no pude ir.

P: ¿Te sientes a gusto con tu equipo?

R: Con el Casademont me siento bien y contento, me tratan muy bien como jugador, me apoyan y me motivan, diciéndome que si entreno mucho y sigo así puedo llegar a ser un gran jugador.

P: ¿Tienes algún referente deportivo de tu país?

R: Para mí, el mayor referente de mi país en baloncesto es N´Faly Dante, un pívot que es un jugador de la NBA nacido en Bamako, como yo.

P: ¿De qué manera tu físico te condiciona tu vida diaria?

R: No me condiciona tanto como piensa la gente. La mayoría de sitios están más o menos adaptados para mi altura y yo sé buscar la forma de hacer que todo sea más cómodo para mí.

P: ¿En qué momentos te sientes diferente al resto de tus compañeros?

R: No me siento diferente, la verdad, estoy feliz de cómo me han acogido y ayudado todos.

P: ¿Qué diferencias has encontrado entre España y tu país?

R: Hay mucha diferencia entre la forma de vivir en cada sitio. Se nota en cosas como la tranquilidad y la seguridad. España es más seguro que Malí.

P: ¿Qué es lo que más echas de menos?

R: Echo mucho de menos la comida que me hacía mi familia y sobre todo a mi familia y mis amigos.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de España?

R: Me encanta España en general, pero si tuviera que decir algo sería la amabilidad de la gente y la comida.