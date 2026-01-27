El Colegio Británico de Aragón, sede de la mayor liga de debate preuniversitario de Europa

El Colegio Británico de Aragón ha acogido durante los días 23 y 24 de enero la Liga de Debate Preuniversitario de CICAE, el mayor encuentro de debate académico de este tipo que se celebra en Europa, convirtiendo a Zaragoza en la ciudad del debate durante dos intensas jornadas.

Los debates se hicieron en español e inglés, y destacaron el valor de la oratoria, el pensamiento crítico o la argumentación. / SERVICIO ESPECIAL

Cerca de 400 estudiantes, procedentes de los mejores colegios privados de España, se han dado cita en el Británico para participar en un evento que ha reunido a 70 equipos, con debates en español e inglés, y que ha puesto en valor habilidades clave como la oratoria, el pensamiento crítico, la argumentación y el respeto al diálogo.

Participaron un total de 70 equipos. / SERVICIO ESPECIAL

Con la organización de esta liga, el Colegio Británico de Aragón se consolida como referente en debate académico, avalado por una trayectoria de más de 50 años formando a alumnos en competencias comunicativas y participando con éxito en competiciones nacionales e internacionales. Un trabajo sostenido en el tiempo que hoy se ve reconocido al acoger el mayor encuentro preuniversitario de debate a nivel europeo.