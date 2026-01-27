EL ESTUDIANTE
El Colegio Británico de Aragón, sede de la mayor liga de debate preuniversitario de Europa
Cerca de 400 estudiantes de los mejores colegios privados de España participaron en este encuentro los días 23 y 24 de enero en Zaragoza
El Colegio Británico de Aragón ha acogido durante los días 23 y 24 de enero la Liga de Debate Preuniversitario de CICAE, el mayor encuentro de debate académico de este tipo que se celebra en Europa, convirtiendo a Zaragoza en la ciudad del debate durante dos intensas jornadas.
Cerca de 400 estudiantes, procedentes de los mejores colegios privados de España, se han dado cita en el Británico para participar en un evento que ha reunido a 70 equipos, con debates en español e inglés, y que ha puesto en valor habilidades clave como la oratoria, el pensamiento crítico, la argumentación y el respeto al diálogo.
Con la organización de esta liga, el Colegio Británico de Aragón se consolida como referente en debate académico, avalado por una trayectoria de más de 50 años formando a alumnos en competencias comunicativas y participando con éxito en competiciones nacionales e internacionales. Un trabajo sostenido en el tiempo que hoy se ve reconocido al acoger el mayor encuentro preuniversitario de debate a nivel europeo.
