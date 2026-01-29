Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro de menoresReal ZaragozaBus ZaragozaSucesos ZaragozaPilar AlegríaBazar
instagramlinkedin

'Hilo invisible', el dulce poema de una alumna del IES La Azucarera de Zaragoza

'Hilo invisible' de Adriana Orduña Barrantes

'Hilo invisible' de Adriana Orduña Barrantes / Freepik

Adriana Orduña Barrantes

IES La Azucarera

Conocerte fue como un suspiro,

tu mirada un hechizo,

no sabía si era un sueño

o un secreto entre nosotros.

Bailamos toda la noche,

compartimos tantas palabras,

risas y abrazos cercanos.

Eras el sol que siempre brillaba.

Aunque el tiempo haya pasado

y ahora todo sea un eco lejano,

las memorias son dulces.

Tu risa iluminó mi cielo gris.

Me salvaste de mis demonios,

fue tan bonito poder pensar

que durante todo ese tiempo

Noticias relacionadas y más

hubo un hilo invisible que nos unía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents