'Hilo invisible', el dulce poema de una alumna del IES La Azucarera de Zaragoza

Conocerte fue como un suspiro,

tu mirada un hechizo,

no sabía si era un sueño

o un secreto entre nosotros.

Bailamos toda la noche,

compartimos tantas palabras,

risas y abrazos cercanos.

Eras el sol que siempre brillaba.

Aunque el tiempo haya pasado

y ahora todo sea un eco lejano,

las memorias son dulces.

Tu risa iluminó mi cielo gris.

Me salvaste de mis demonios,

fue tan bonito poder pensar

que durante todo ese tiempo

hubo un hilo invisible que nos unía.