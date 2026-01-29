Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Cuando rompe la ola', el impactante poema de una alumna del IES La Azucarera

'Cuando rompe la ola', el impactante poema de una alumna del IES La Azucarera

'Cuando rompe la ola', el impactante poema de una alumna del IES La Azucarera / Freepik

Nerea Tierra Muñoz

IES La Azucarera

Y demostró el cielo,

aún creyéndome el infierno.

Me enseñó la admiración,

aún creyendo en el prejuicio.

Sentí la aflicción,

hachazo,

tal como lo hace el océano contra

la marea.

Piedra,

su frontera,

cordillera misma

que interpone el límite,

separa la excusa.

Acepta el mérito.

Esa ola que rompe

contra

mis esquemas,

que adormece el febril

estado

de mis ideas.

La misma que compacta mi

sentido.

