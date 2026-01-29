'Cuando rompe la ola', el impactante poema de una alumna del IES La Azucarera
Nerea Tierra Muñoz
IES La Azucarera
Y demostró el cielo,
aún creyéndome el infierno.
Me enseñó la admiración,
aún creyendo en el prejuicio.
Sentí la aflicción,
hachazo,
tal como lo hace el océano contra
la marea.
Piedra,
su frontera,
cordillera misma
que interpone el límite,
separa la excusa.
Acepta el mérito.
Esa ola que rompe
contra
mis esquemas,
que adormece el febril
estado
de mis ideas.
La misma que compacta mi
sentido.
