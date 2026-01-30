¿Te atreves a salir de tu zona de confort? El programa Z16 te echa una mano

Espacio Reto es un lugar donde el riesgo, el juego y la emoción se suben al escenario. En un formato de gala, La Escuela de Circo Social presenta 6 números totalmente nuevos, creados por jóvenes artistas que se atreven a mostrar su talento y su apuesta personal. Malabares, danza, música, equilibrio, acrobacia y humor se mezclan para dar lugar a propuestas frescas, originales y sorprendentes. Aquí no hay límites: la fusión de disciplinas abre nuevos caminos en la escena y convierte cada actuación en una experiencia única.

