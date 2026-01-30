¿Te atreves a salir de tu zona de confort? El programa Z16 te echa una mano
Espacio Reto es un lugar donde el riesgo, el juego y la emoción se suben al escenario. En un formato de gala, La Escuela de Circo Social presenta 6 números totalmente nuevos, creados por jóvenes artistas que se atreven a mostrar su talento y su apuesta personal. Malabares, danza, música, equilibrio, acrobacia y humor se mezclan para dar lugar a propuestas frescas, originales y sorprendentes. Aquí no hay límites: la fusión de disciplinas abre nuevos caminos en la escena y convierte cada actuación en una experiencia única.
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada en este enlace. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace:
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
Palacio de los Reyes de Aragón: Porque la mejor manera de acercarnos a la historia es visitando los escenarios que la acogieron, hemos preparado esta visita para aquellos que quieran conocer más a fondo la historia de Aragón.
Liga europea femenina: ¡Ven a disfrutar del baloncesto en este partido de la EuroLeague Women en el que se enfrentan el Casademont Zaragoza y el Club DVTK Hun Therm!
¡Descubre y practica el golf!: De una manera divertida y accesible, puedes probar algo nuevo en Ranillas Urban Club. ¿A qué esperas para iniciarte y disfrutar del juego desde el primer swing?
