Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta 8FMitin PSOEMejores colegios públicosMercado fichajesEl GanchoReal Zaragoza
instagramlinkedin

¿Cómo acompañar a mis compañeros autistas? Estos son los consejos de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía

Acompañar a compañeros autistas no consiste en hacerlo perfecto, sino en ser empático, respetuoso y abierto a aprender

Un niño con autismo en una imagen de archivo.

Un niño con autismo en una imagen de archivo. / Ferran Nadeu

Sara García Sanmartín

Psicóloga sanitaria especializada en autismo.

Todas las personas tienen diferentes formas de ser, pensar y sentir. No todos aprendemos igual, no todos reaccionamos igual a las cosas ni nos relacionamos con los demás de la misma manera. A esa variedad de cerebros y formas de funcionar se la llama neurodiversidad. Y dentro de toda esta diversidad están las personas autistas.

Ser autista no es una enfermedad ni algo que haya que arreglar. Es una manera distinta de procesar el mundo. A veces los sonidos duelen, los cambios de planes cuestan más o las emociones se viven con mucha intensidad. Por eso, acompañar bien marca la diferencia. Aquí tienes algunas ideas que te pueden ayudar:

  1. Respeta las diferencias: si alguien evita mirar a los ojos, necesita moverse, se tapa los oídos o prefiere estar solo, no es mala educación. Es su forma de estar bien. Respetar significa no burlarse, no señalar y no obligar.
  2. No juzgues lo que no entiendes: desde fuera, algunas reacciones pueden parecer exageradas. Pero recuerda que no todos sentimos de la misma manera. Antes de pensar “qué raro”, piensa: “¿qué le estará pasando? o ¿qué le puede estar molestando?”.
  3. Habla claro y sin dobles sentidos: las bromas, ironías o indirectas no siempre se entienden y pueden ser muy confusas. Usar frases sencillas y directas ayuda mucho a evitar malentendidos y genera más seguridad a las personas autistas.
  4. Evita forzar situaciones sociales: no todo el mundo disfruta del recreo, de los trabajos en grupo o de hablar delante de la clase. Ofrece participar, pero acepta un no como respuesta. Acompañar no es presionar o hacer lo que todo el mundo hace.
  5. Ofrece ayuda sin imponerla: puedes preguntar: “¿quieres que te ayude?” o “¿te apetece hacerlo juntos?”. A veces, saber que alguien está disponible ya es suficiente.
  6. Respeta los tiempos: algunas personas necesitan más tiempo para responder o para procesar la información de lo que se les dice. No interrumpas, no completes sus frases y no hables por ellas.
  7. Defiende cuando veas una injusticia: si escuchas burlas, comentarios hirientes o exclusiones, no mires hacia otro lado. Apoyar también es decir “eso no está bien” o avisar a un adulto si es necesario ¿a que a ti también te gustaría?
  8. Mira más allá de la etiqueta: tu compañero no es “el autista”. Es una persona con intereses, talentos, sentido del humor y sueños. Igual que tú.

Noticias relacionadas y más

Acompañar a compañeros autistas no consiste en hacerlo perfecto, sino en ser empático, respetuoso y abierto a aprender. Cuando tienes esto en cuenta, haces de tu centro educativo un lugar más seguro para todos. Al final, ser diferentes es parte de lo que nos hace únicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents