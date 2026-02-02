¿Cómo acompañar a mis compañeros autistas? Estos son los consejos de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía

Todas las personas tienen diferentes formas de ser, pensar y sentir. No todos aprendemos igual, no todos reaccionamos igual a las cosas ni nos relacionamos con los demás de la misma manera. A esa variedad de cerebros y formas de funcionar se la llama neurodiversidad. Y dentro de toda esta diversidad están las personas autistas.

Ser autista no es una enfermedad ni algo que haya que arreglar. Es una manera distinta de procesar el mundo. A veces los sonidos duelen, los cambios de planes cuestan más o las emociones se viven con mucha intensidad. Por eso, acompañar bien marca la diferencia. Aquí tienes algunas ideas que te pueden ayudar:

Respeta las diferencias: si alguien evita mirar a los ojos, necesita moverse, se tapa los oídos o prefiere estar solo, no es mala educación. Es su forma de estar bien. Respetar significa no burlarse, no señalar y no obligar. No juzgues lo que no entiendes: desde fuera, algunas reacciones pueden parecer exageradas. Pero recuerda que no todos sentimos de la misma manera. Antes de pensar “qué raro”, piensa: “¿qué le estará pasando? o ¿qué le puede estar molestando?”. Habla claro y sin dobles sentidos: las bromas, ironías o indirectas no siempre se entienden y pueden ser muy confusas. Usar frases sencillas y directas ayuda mucho a evitar malentendidos y genera más seguridad a las personas autistas. Evita forzar situaciones sociales: no todo el mundo disfruta del recreo, de los trabajos en grupo o de hablar delante de la clase. Ofrece participar, pero acepta un no como respuesta. Acompañar no es presionar o hacer lo que todo el mundo hace. Ofrece ayuda sin imponerla: puedes preguntar: “¿quieres que te ayude?” o “¿te apetece hacerlo juntos?”. A veces, saber que alguien está disponible ya es suficiente. Respeta los tiempos: algunas personas necesitan más tiempo para responder o para procesar la información de lo que se les dice. No interrumpas, no completes sus frases y no hables por ellas. Defiende cuando veas una injusticia: si escuchas burlas, comentarios hirientes o exclusiones, no mires hacia otro lado. Apoyar también es decir “eso no está bien” o avisar a un adulto si es necesario ¿a que a ti también te gustaría? Mira más allá de la etiqueta: tu compañero no es “el autista”. Es una persona con intereses, talentos, sentido del humor y sueños. Igual que tú.

Acompañar a compañeros autistas no consiste en hacerlo perfecto, sino en ser empático, respetuoso y abierto a aprender. Cuando tienes esto en cuenta, haces de tu centro educativo un lugar más seguro para todos. Al final, ser diferentes es parte de lo que nos hace únicos.