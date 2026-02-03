¿Vuelve la mili? Europa se rearma, el debate llega al aula y los alumnos aragoneses opinan

Imagina que cumples 18 años y, además del carné de conducir y la selectividad, te llega una carta oficial con una frase seria: «Debe presentarse para realizar el servicio militar». Seguro que a tus padres o abuelos esa escena les suena, porque durante décadas miles de jóvenes en España hicieron la mili, una etapa obligatoria que marcaba un antes y un después.

Solo que tú has crecido en otro país: con un ejército profesional, con la idea de que la guerra es algo «de los libros» o de un mapa lejano. Pero ese mapa se ha movido. Con la guerra de Ucrania, el aumento de la tensión en Europa y el miedo a no tener suficientes reservas entrenadas, algunos países están recuperando o ampliando el servicio militar. Y entonces aparece la pregunta que divide a muchas familias… y que también puede dividir una clase: ¿tendría sentido que volviera la mili?

Para entender el debate conviene recordar qué fue. La mili era el servicio militar obligatorio para una parte de la población. Durante nueve meses, muchos hombres españoles de 18 años acudían a centros de instrucción donde recibían formación militar teórica y práctica. El proceso terminaba con la jura de bandera y, a partir de ahí, podían decidir si continuaban en el ejército o no. En España, este servicio obligatorio concluyó en diciembre de 2001.

Los países europeos mueven ficha

Si miramos el mapa europeo, en los últimos meses varios países de la Unión Europea han anunciado su intención de reintroducir el servicio militar. Mientras, otros —sobre todo los bálticos y los nórdicos— nunca llegaron a abolirlo. De hecho, cerca de un tercio de los 27 países miembros mantiene algún tipo de servicio obligatorio.

Entre los que han dado pasos para recuperarlo o ampliarlo aparecen Croacia (con una duración prevista de dos meses), Bélgica (que ha enviado una carta a 150.000 jóvenes de 17 años para invitarles a alistarse), además de Alemania y Francia. En su día, Croacia, Bélgica, Francia y Alemania abolieron la mili en 2008, 1995, 2001 y 2011, respectivamente.

¿Qué países tienen ya servicio militar? Todos los países báticos y nórdicos, algunos de los más próximos geográficamente a Rusia, tienen servicio militat obligatorio. Dinamarca, Estonia, Finlandia y Noruega, de hecho, nunca llegaron a abolirlo. Lituania y Suecia lo reintrodujeron en 2015 y 2017, respectivamente; mientras que Letonia esperó hasta 2023, después de que Rusia iniciara la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Los otros tres miembros de la UE que nunca llegaron a abolir la mili son Austria, Grecia y Chipre. En Suiza, que no pertenece ni a la OTAN ni a la UE, también hay servicio militar obligatorio

Una de las grandes novedades de este regreso es la inclusión, en algunos casos, de las mujeres. Es el caso de Suecia, que ya lo hizo en 2017, o el de Letonia y Lituania, que pretenden avanzar en esa dirección. Otros países son más reticentes: Finlandia, por ejemplo, no tiene capacidad por ahora de duplicar el número de reclutas cada año. Y en estados como Chipre o Grecia, la incorporación femenina se plantea de forma voluntaria: quien quiera puede alistarse por decisión propia.

¿Y qué pasa en España? Desde el Ministerio de Defensa descartan recuperar la mili y defienden el modelo profesional. Cuando la ministra Margarita Robles fue preguntada por los periodistas, aseguró que «en España tenemos fuerzas armadas profesionales, comprometidas», y desde el Ejecutivo respaldan el sistema que «tenemos en este momento».

Un debate vivo

Y como los jóvenes son el futuro, en El Estudiante hemos querido saber qué opinan. El debate está más vivo que nunca. Estas son las opiniones de varios alumnos del Colegio Juan de Lanuza y del IES La Azucarera.

Daniel García-Escudero Sánchez. 4º ESO - COLEGIO JUAN DE LANUZA

"Todos podemos ver que cada vez hay menos estabilidad en el mundo. Personalmente, no me apetecería tener que hacer la mili; pero entiendo que si las cosas continúan así podría acabar siendo necesario".

Fernando Agustín Campos. 4º ESO - COLEGIO JUAN DE LANUZA

"En mi opinión, volver a tener que estar un periodo de nuestras vidas preparándonos para una hipotética guerra, de manera obligatoria, me parece un gran atraso en la historia. Existiendo las facilidades para ser voluntario y defender y representar a tu país, me parece ilógico forzar a la gente. Por otra parte, si finalmente esto se da y el cambio entra en vigor, no creo que los jóvenes de hoy en día estemos preparados ni conozcamos lo que este servicio militar obligatorio implica."

Sarah Benítez, 4ºD - IES LA AZUCARERA

"No estoy muy de acuerdo con que vuelva a ser obligatorio. No todo el mundo tiene las mismas ideas ni las mismas capacidades para el servicio militar. Creo que debería ser una opción voluntaria y no una obligación para todos".

Muriel Jiménez Andreu. 4º ESO - COLEGIO JUAN DE LANUZA

"Es complicado posicionarse ante un tema tan polémico como es la mili. El simple hecho de plantearse la posibilidad del regreso de esta mili sugiere que la paz que conocemos desde hace años en España puede estar en riesgo.

Si fuera necesaria la implementación de esta medida, creo que algunas regulaciones serían necesarias: como permitir que las mujeres también fuesen partícipes y, por supuesto, hacer de la mili un servicio no obligatorio. Que solo los que estén preparados y dispuestos participen.

Como sociedad (hablando de los jóvenes) creo que no somos conscientes (o al menos la gran mayoría) de lo que una guerra supone."

Itzíar Gómez Pueyo, 4ºD - IES LA AZUCARERA

"Que sea obligatorio no me parece correcto, debido a que si les fuerzan no lo hacen por ayudar sino más como una obligación, siento que debería ser opcional".

Jacobo Subirá Jorge. 4º ESO - COLEGIO JUAN DE LANUZA

"La mili es un programa militar que se abolió en su debido momento, ya no solo por falta de necesidad, sino por inconveniencia. Este programa resulta dañino para muchos jóvenes, ya que interrumpe gran parte de sus estudios durante una temporada. Sin embargo, parece cada día más esencial su reincorporación para estar preparados ante una amenaza mucho mayor. A pesar de esto, no resulta ético que gente ajena a los conflictos deba verse involucrada en las consecuencias de las decisiones de altos cargos que no corren a cuenta de nuestra generación."

Paula Gracia. 4º ESO - IES LA AZUCARERA

"La verdad es que me parece fatal que vuelva a ponerse en práctica esta ley que nos devuelve un paso atrás como sociedad. Y si hay personas que quieren que vuelva todo ese tema, puesque lo hagan ellos"

Tirso Redondo McGale. 4º ESO - COLEGIO JUAN DE LANUZA

"La formación militar crea disciplina y valor nacional, pero no pienso que debería de ser estrictamente obligatoria, ya que hay personas que pueden aportar mucho más en otros ámbitos de la sociedad durante ese periodo. Además, los jóvenes de hoy en día no están informados sobre el tema y no saben lo que implica."

Jimena Pueyo Borao, 4ºD - IES LA AZUCARERA

"Aunque no entiendo mucho del tema, no lo veo del todo bien, debería ser algo voluntario para todos los países sobre poder elegir si quieres o no. Además, a desgana las cosas no se hacen bien".

Josefina González Zeballos. 4º ESO - COLEGIO JUAN DE LANUZA

"Entiendo que el servicio militar pueda llegar a ser necesario para la defensa del país, pero creo que no debería ser obligatorio, ya que hay mucha gente que no aportaría mucho, por desgana, y puede haber un grupo de personas que sí aporte porque están convencidas y les gusta."

Lucía Rodrigálvarez Lahuerta, 4ºD - IES LA AZUCARERA

"Yo estaría a favor de que lo volvieran a implantar, incluyendo en ese programa mujeres y hombres por igual, ya que son aprendizajes y formaciones básicas de un sector. En el caso de que las mujeres tuvieran pruebas físicas u otros requisitos etc, menos duros o que tampoco incluyesen a la mujer en ese programa no estaría de acuerdo".

Patricia Lisbona Fernando. 4º ESO - COLEGIO JUAN DE LANUZA

"Es cierto que el servicio militar puede ayudar debido a las circunstancias en las que nos encontramos en el mundo. Pero, personalmente, estoy en contra que vuelva, ya que para ello están los militares profesionales, mucho mejor preparados y formados. Debería ser voluntario, en todo caso.

Los adolescentes no somos conscientes de lo que implica, por ejemplo, el esfuerzo físico y mental que supone. No es un juego y no somos conscientes de ello."

Lara Romero Isiegas 4ºD - IES LA AZUCARERA

"No me parece bien que se obligue a los jóvenes a hacer el Servicio Militar Obligatorio ya que igual que no se obliga a todo el mundo a estudiar una carrera (que fomenta la educación) no se debería obligar a hacer algo que de alguna forma fomenta la violencia".

Lorién Arnal Ruesca. 4º ESO - COLEGIO JUAN DE LANUZA

"Pienso que con el paso del tiempo implantar de nuevo la mili sería beneficioso para todos los ciudadanos. Mucha gente estaría preparada y formada, con conocimientos para defender a todo un país. Sin embargo, creo que deberían retrasar lo posible el ingreso al servicio, ya que hoy en día los adolescentes no estamos preparados psicológicamente y no somos conscientes de lo que implica."

Silvia Escarza, 4º ESO - IES LA AZUCARERA

"Considero que la vuelta al servicio militar sería un retroceso en el tiempo ,yporquecreo que el ejército tendría que ser profesional"

Javier Botaya García. 4º ESO - COLEGIO JUAN DE LANUZA

"Ir al servicio militar debería ser voluntario, porque opino que hay jóvenes que piensan que puede aportar unos conocimientos y una disciplina útil."

Gonzalo Segura González 4ºD - IES LA AZUCARERA

"No me parece bien porque para algo hay un ejército profesional, pero si llegamos a un caso muy extremo si que habría que reimplantarlo".

Pedro Sesma Larroy. 4º ESO - COLEGIO JUAN DE LANUZA

"Hoy en día los jóvenes no son conscientes de lo que el servicio militar implica. Es posible que la gente que está a favor piense que se trata de un campamento entre amigos, pero realmente es estricto y muy duro."

Nuria Morer Pardos 4ºD - IES LA AZUCARERA

"Aunque pueda tener cosas positivas como enseñar disciplina, pero no debería ser obligatorio para todo el mundo".

Daniel García Abenia. 4º ESO - COLEGIO JUAN DE LANUZA

"Últimamente, el mundo está más descontrolado que nunca. Si tenemos una guerra en nuestras puertas, vamos a necesitar muchos recursos y personas para solventar la situación y disminuir la tensión. Por ello pienso que es importante pasar un tiempo aprendiendo unas habilidades que pueden salvarte la vida, a ti y a los tuyos. Si vuelve a ser obligatorio es por un bien mayor."

Una pregunta complicada

La pregunta para el aula no es solo «sí o no»: ¿qué es justo pedirle a una generación? ¿Un servicio militar, un servicio civil, o ninguno? ¿Debería ser igual para chicos y chicas? ¿Y qué aprenderíamos… o qué perderíamos… con esa obligación?