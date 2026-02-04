¿Leer ya no está de moda? Una alumna del IES La Azucarera reflexiona sobre los hábitos de lectura de los jóvenes aragoneses

Alrededor de estos últimos años según varios expertos se comenta que ha bajado el porcentaje de los jóvenes en la lectura, quiere decir que los jóvenes o adolescentes ya no leen como se hacía antes. Muchos culpan a los móviles, pantallas, videojuegos… O hasta podríamos decir que la falta de interés podría ser un factor. Sin embargo, no mucha gente parece darse cuenta de que quizás el problema no esté en la falta de esta misma, sino en la forma en que la realizan, diferente a la que conocemos hoy en día.

Podríamos culpar a bastantes cosas como a la falta de tiempo por el estudio, hobbys más importantes que este hábito, cansancio, aburrimiento … Todo podría influir, incluyendo que a todos nos parece mucho más atractivo conectarnos con un simple clic a internet, pero ¿y si estas son solo excusas que ponemos a la gente?

Podemos decir que la lectura tradicional ha perdido terreno referente a años atrás, pero con las nuevas tecnologías, los jóvenes lo siguen haciendo aunque de manera digital o inconsciente, como con subtítulos de películas, instrucciones de videojuego, post de Instagram… El gusto por leer no ha desaparecido, solo se ha transformado.

Una desventaja sería que leer a veces se percibe como algo aburrido o reservado solo para los “empollones”. Esto ha sido otro elemento para que ahora veamos más moderno lo digital que lo “tradicional”, lo que ha llevado a muchos jóvenes a perder oportunidades de aprendizaje y de comprensión lectora, ya que la lectura puede ser también, aparte de enriquecedora, una experiencia divertida y gratificante.

Aunque ahora sea de manera digital, lo que no quiere decir que sea incorrecto o no progresivo, seguimos con el hábito de la lectura, lo que quiere decir que no, los jóvenes no han dejado de leer del todo, sino que buscan nuevas formas de realizarla según sus gustos “las modas se siguen en todos los aspectos”.

En mi opinión siento que la lectura “clásica” podría perder importancia poco a poco, aunque la sigamos realizando inconscientemente o digital. La emoción de las librerías, los olores de los libros de texto, la conexión con las páginas y personajes se van quedando en el olvido… pero en el fondo creo que a todo el mundo le gusta leer. Quizás es que todavía hay quién todavía no ha encontrado “eso” sobre lo que le apasiona indagar. Hay muchas páginas que pueden tener la respuesta.