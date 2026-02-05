El IES Miguel de Molinos de Zaragoza viaja en el tiempo y visita la Edad Media
Los alumnos de secundaria del IES Miguel de Molinos guiaron a los estudiantes de primaria en un viaje por la medina musulmana, la judería y el barrio mozárabe, entre otras muchas actividades
Los alumnos y alumnas del IES Miguel de Molinos de Zaragoza han viajado en el tiempo para celebrar toda una fiesta medieval en el centro.
Esta muestra en las instalaciones del instituto ha consistido en una serie de talleres y estaciones didácticas a través de las cuales los alumnos de secundaria han ayudado a los chicos y chicas de primaria a comprender la Edad Media: la medina musulmana, la judería, el barrio mozárabe, la alquimia, la escritura medieval, la arquitectura, las vidrieras góticas, la literatura, el camino de Santiago... Todos estos elementos han tenido cabida por medio de estaciones y pósteres en esta fiesta medieval. Los visitantes, alumnos y alumnas seleccionados del CEIP José Antonio Labordeta, han tenido que resolver unas sencillas actividades para completar su 'salvoconducto medieval'.
Aprendieron sobre alquimia gracias al departamento de Biología y Geología, donde prepararon una actividad con un sencillo experimento químico. También hubo clases de hebreo dirigidas por los estudiantes de secundaria, los visitantes aprendieron el alfabeto, escribieron sus nombres e identificaron textos.
Por otro lado, el departamento de Geografía e Historia sorprendió con una actividad sobre Sarakusta, la ciudad de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. Además, el centro fue decorado con murales que recreaban la ciudad árabe y su mezquita, la parte hebrea y su sinagoga y la cristiana con su catedral.
También hubo danzas y justas en el patio y los alumnos pudieron construir un arco de medio punto al que no le faltaron ni las vidrieras. La historia de Notre Dame de París y el amor imposible entre Quasimodo y Esmeralda formaron parte del póster creado por las alumnas bilingües de Francés y el departamento de Inglés, por su parte, realizó una actividad sobre la literatura con los cuentos de Canterbury.
El Camino de Santiago tuvo su momento de protagonismo animado por los cantares de gesta y dramatizaciones sobre el cantar del Mío Cid. Los alumnos de FP, se sumaron al viaje en el tiempo y realizaron escudos heráldicos con los que identificar las diferentes actividades didácticas.
Finalmente y para acabar por todo lo alto los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer la ceremonia del vasallaje y de la caballería. Un cierre redondo a una semana de aventuras, diversión y aprendizaje.
- El Arsenal apunta a Saidu: Toni Lima, ojeador del club inglés y descubridor para Europa de Neymar, ya ha estado en el Ibercaja Estadio
- ¿Vuelve la mili? Europa se rearma, el debate llega al aula y los alumnos aragoneses opinan
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?
- Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión
- La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada
- Así se quedó Ramón J. Sender sin Nobel de Literatura: una fuerte discusión con Cela y la frialdad de la Academia
- El exjugador del Casademont Zaragoza que anuncia su retirada a los 32 años
- Un grupo empresarial de tres inversores ofrece 150.000 euros para comprar el Zaragoza CFF