Los alumnos y alumnas del IES Miguel de Molinos de Zaragoza han viajado en el tiempo para celebrar toda una fiesta medieval en el centro.

Esta muestra en las instalaciones del instituto ha consistido en una serie de talleres y estaciones didácticas a través de las cuales los alumnos de secundaria han ayudado a los chicos y chicas de primaria a comprender la Edad Media: la medina musulmana, la judería, el barrio mozárabe, la alquimia, la escritura medieval, la arquitectura, las vidrieras góticas, la literatura, el camino de Santiago... Todos estos elementos han tenido cabida por medio de estaciones y pósteres en esta fiesta medieval. Los visitantes, alumnos y alumnas seleccionados del CEIP José Antonio Labordeta, han tenido que resolver unas sencillas actividades para completar su 'salvoconducto medieval'.

El IES Miguel de Molinos de Zaragoza viaja en el tiempo y visita la Edad Media / Servicio especial

Aprendieron sobre alquimia gracias al departamento de Biología y Geología, donde prepararon una actividad con un sencillo experimento químico. También hubo clases de hebreo dirigidas por los estudiantes de secundaria, los visitantes aprendieron el alfabeto, escribieron sus nombres e identificaron textos.

Por otro lado, el departamento de Geografía e Historia sorprendió con una actividad sobre Sarakusta, la ciudad de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. Además, el centro fue decorado con murales que recreaban la ciudad árabe y su mezquita, la parte hebrea y su sinagoga y la cristiana con su catedral.

También hubo danzas y justas en el patio y los alumnos pudieron construir un arco de medio punto al que no le faltaron ni las vidrieras. La historia de Notre Dame de París y el amor imposible entre Quasimodo y Esmeralda formaron parte del póster creado por las alumnas bilingües de Francés y el departamento de Inglés, por su parte, realizó una actividad sobre la literatura con los cuentos de Canterbury.

El IES Miguel de Molinos de Zaragoza viaja en el tiempo y visita la Edad Media / Servicio especial

El Camino de Santiago tuvo su momento de protagonismo animado por los cantares de gesta y dramatizaciones sobre el cantar del Mío Cid. Los alumnos de FP, se sumaron al viaje en el tiempo y realizaron escudos heráldicos con los que identificar las diferentes actividades didácticas.

El IES Miguel de Molinos de Zaragoza viaja en el tiempo y visita la Edad Media / Servicio especial

Finalmente y para acabar por todo lo alto los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer la ceremonia del vasallaje y de la caballería. Un cierre redondo a una semana de aventuras, diversión y aprendizaje.