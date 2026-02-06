El IES Grande Covián de Zaragoza recauda 600 euros con su mercadillo solidario

El pasado mes de diciembre, del 15 al 17, el IES Grande Covián celebró su tradicional mercadillo solidario. Un evento que, coincidiendo con la jornada de puertas abiertas, lleva realizándose varios años con gran éxito y una buena acogida tanto por parte del alumnado y sus familias como del profesorado.

Las semanas previas a su apertura se lleva a cabo una recogida de libros, juguetes, ropa, objetos decorativos, material escolar y muchas otras cosas que, estando en buen estado, no usamos, pero a las que aún les queda mucha vida.

El objetivo de este mercadillo no es sólo realizar una actividad lúdica, sino que busca, de forma más profunda, concienciar sobre modelos de consumo sostenibles, entre los que destacamos la economía circular.

Para conocer más acerca de este tema, un grupo de alumnado realizó una investigación sobre los efectos que la FastFashion tiene en el medio ambiente, lo que nos permitió descubrir que la industria de la moda es una de las más contaminantes, con datos tan llamativos como que, en España, se estima que cada persona tira una media de entre 14 y 20 kg de ropa al año.

Esta cifra supone un volumen total de cerca de 900.000 a 1 millón de toneladas de residuos textiles anuales en el país. Muchos de estos residuos acaban siendo enviados a países como Chile, que en el desierto de Atacama alberga uno de los mayores vertederos de ropa ilegales del mundo. El resultado de la investigación se transformó en un bonito mural que estuvo expuesto todo el tiempo que duró el mercadillo.

Solidario por varios motivos

Pero ahí no queda la cosa. El mercadillo no sólo es solidario porque permite alargar el uso de de los objetos, sino porque el dinero recaudado se destina, cada año, a una causa social.

La asociación Gestión y Protección Felina Aragón recibió 300 euros gracias al mercadillo solidario del IES Grande Covián / Servicio especial

En este caso el alumnado EcoAyudante consensuó que los beneficios, 600 euros, se donaran de forma íntegra a asociaciones protectoras de animales, en concreto a Zarpa y a Gestión y Protección Felina Aragón.

A la vuelta de Navidad, docentes y alumnos se pusieron manos a la obra para realizar la donación, 300 euros a cada entidad. Y es que la labor de cuidado y protección de animales abandonados es una tarea ingente, realizada por personas voluntarias que con gran entrega y voluntad, dedican su tiempo libre y, en muchas ocasiones, sus propios recursos para salvar las vidas de los animales que por un motivo u otro acaban en la calle.

La asociación Zarpa recibió 300 euros gracias al mercadillo solidario del IES Grande Covián / Servicio especial

Desde el centro están “muy contentas y contentos de haber podido aportar nuestro granito de arena para que puedan seguir trabajando en ello”.

Por último, como de segundas oportunidades va la cosa, los libros y juguetes que no se vendieron fueron donados a los centros de primaria e infantil vecinos, para que los niños y las niñas del barrio sigan disfrutando de ellos. Una forma especial de cerrar este círculo de aprendizaje y solidaridad.