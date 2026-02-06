¿Quieres ser embajador/a del programa Z16? No te pierdas nada

Sabíamos que teníais muchas ganas de convertiros en embajadores y embajadoras de Z16 y, por fin, ese momento llegó

El pasado 28 de enero celebramos el primer Evento de Nombramiento en el Acuario de Zaragoza, una experiencia muy especial en la que os convertisteis oficialmente en embajadores y embajadoras del Programa

Ser embajador/a Z16 significa formar parte activa del programa y disfrutar del doble de actividades, con acceso a eventos exclusivos y experiencias culturales y de ocio únicas pensadas solo para la comunidad Z16. Además, los embajadores y embajadoras son el altavoz del programa, quienes lo difunden, lo comparten y ayudan a que Z16 llegue a más jóvenes.

Y ahora es el turno de que los embajadores nombrados disfruten del primer evento de descubrimiento del año, en el único centro especializado en gaming de Zaragoza: Hexagonal Game Hub Videojuegos en PlayStation 5 y PCs de alto rendimiento ¿Listos para disfrutar como auténticos pros? Más información sobre esta actividad aquí.

¿Quieres vivir este tipo de actividades y ser embajador/a Z16? Rellena la suscripción y asiste al evento de nombramiento.

Y si quieres saber más sobre el Programa Z16. Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

Te recomendamos: