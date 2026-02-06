¿Quieres ser embajador/a del programa Z16? No te pierdas nada
El programa Z16 celebró el pasado 28 de enero el primer evento de nombramiento de embajadores en el Acuario de Zaragoza, con acceso a actividades exclusivas y experiencias culturales
Sabíamos que teníais muchas ganas de convertiros en embajadores y embajadoras de Z16 y, por fin, ese momento llegó
El pasado 28 de enero celebramos el primer Evento de Nombramiento en el Acuario de Zaragoza, una experiencia muy especial en la que os convertisteis oficialmente en embajadores y embajadoras del Programa
Ser embajador/a Z16 significa formar parte activa del programa y disfrutar del doble de actividades, con acceso a eventos exclusivos y experiencias culturales y de ocio únicas pensadas solo para la comunidad Z16. Además, los embajadores y embajadoras son el altavoz del programa, quienes lo difunden, lo comparten y ayudan a que Z16 llegue a más jóvenes.
Y ahora es el turno de que los embajadores nombrados disfruten del primer evento de descubrimiento del año, en el único centro especializado en gaming de Zaragoza: Hexagonal Game Hub Videojuegos en PlayStation 5 y PCs de alto rendimiento ¿Listos para disfrutar como auténticos pros? Más información sobre esta actividad aquí.
¿Quieres vivir este tipo de actividades y ser embajador/a Z16? Rellena la suscripción y asiste al evento de nombramiento.
Y si quieres saber más sobre el Programa Z16. Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
- La Estrella Azul Live: ¡Escucha en directo a Pepe Lorente y Javier Macipe con las canciones de la película "La Estrella Azul"! Director y actor de la película interpretan canciones de su paso por Argentina e invitan al público a ser partícipes de su viaje.
- ¡Prepárate para reír!: Durante algo más de una hora, el humor se convierte en la mejor excusa para decir verdades, soltar tensiones y reírse de lo que normalmente da miedo o incomoda gracias a Diego Peña.
- Liga europea masculina: ¡Ven a disfrutar del baloncesto en este partido de la Fiba Europe Cup en el que se enfrentan el Casademont Zaragoza y el Banco di Sardegna Sassari!
