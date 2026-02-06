Del taller a la clínica dental: los alumnos de FP del Silos intercambian ciclos por un día

El intercambio de tarjetas navideñas entre el alumnado de 1º de Básica de Mantenimiento de Vehículos y 1º de Grado Superior de Higiene Bucodental se convirtió en el punto de partida de una enriquecedora experiencia educativa que ha fomentado el aprendizaje práctico, la convivencia y el hermanamiento entre ciclos formativos del centro.

La iniciativa surgió cuando el grupo de Mantenimiento de Vehículos, además de felicitar el año nuevo a sus compañeros y compañeras de Higiene Bucodental, les propuso compartir una jornada en el taller de automoción con el objetivo de conocer algunos conceptos básicos de mecánica. La propuesta fue acogida con entusiasmo y dio lugar a un intercambio bidireccional de conocimientos, ya que el alumnado de Higiene Bucodental invitó posteriormente al grupo a visitar su aula-clínica y participar en diferentes talleres relacionados con la salud dental.

Del taller a la camilla: los alumnos de FP del Silos intercambian ciclos por un día / Servicio especial

Durante la primera de las jornadas, el alumnado de Higiene Bucodental tuvo la oportunidad de familiarizarse con el entorno del taller de automoción. Allí aprendieron a utilizar herramientas como la radial, a aflojar ruedas, a separar una rueda de la llanta y a conocer distintos procedimientos básicos de mecánica. Además, pudieron observar los bajos de los vehículos desde la camilla del taller, viviendo una experiencia práctica que les permitió acercarse al mundo de la automoción desde una perspectiva totalmente nueva.

En la segunda visita, el grupo de Mantenimiento de Vehículos acudió al aula-clínica de Higiene Bucodental, donde el alumnado fue instruido en técnicas correctas de higiene dental, aprendió la importancia de una adecuada limpieza bucodental y conoció el instrumental utilizado habitualmente en una clínica dental. También recibieron indicaciones sobre los protocolos de limpieza, desinfección y almacenamiento del material, así como consejos prácticos para el cuidado diario de la salud dental. La experiencia se completó con la utilización de los sillones clínicos, lo que permitió al alumnado vivir de primera mano cómo se desarrolla el trabajo en este ámbito profesional.

Esta actividad ha supuesto una experiencia muy positiva para ambos grupos, favoreciendo no solo el aprendizaje técnico, sino también valores como la colaboración, el respeto mutuo y la convivencia entre diferentes ciclos formativos. El intercambio ha reforzado la motivación del alumnado y ha demostrado la importancia de las metodologías prácticas y colaborativas dentro de la formación profesional.