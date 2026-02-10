Fundación Ibercaja impulsa el talento femenino en la ciencia

Cada 11 de febrero, el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta fecha no es solo un recordatorio de los logros alcanzados por grandes científicas de la historia, sino una llamada a la acción para derribar los estereotipos que aún alejan a las niñas de las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

En este sentido, Fundación Ibercaja, apuesta por el progreso de la sociedad y del talento sin barreras y conmemora este día reafirmando su compromiso con la educación y la igualdad de oportunidades con eventos que conectan a la comunidad científica con la sociedad

Entre otras iniciativas, colabora con la campaña Soy Científica. Vivo en tu barrio que la Universidad de Zaragoza organiza, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La campaña, diseñada por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el apoyo del Gobierno de Aragón, conmemora el 11F mediante la exposición en un espacio al aire libre de pósteres en gran formato de 12 investigadoras, tomadas fuera del laboratorio y realizando actividades cotidianas, para ofrecer referentes reales, cercanos a la ciudadanía, especialmente, a las niñas y adolescentes, que se inauguró el 5 de febrero en la Gran Vía de Zaragoza y permanecerá allí todo el mes.

Referentes reales

Además, durante todo el mes de febrero está previsto un encuentro entre estudiantes y mujeres científicas en Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. Este evento busca, por un lado, reflejar la proximidad y la cercanía con las científicas como referentes de carne y hueso y, por otro, romper con estereotipos contraproducentes, que presentan a las científicas como heroínas, friquis o con escasa vida social, lo que puede desmotivar a las niñas y adolescentes, haciéndoles renunciar a su posible vocación científica.

Asimismo, Fundación Ibercaja colabora este año con la Universidad de Zaragoza y AMIT Aragón en la organización del programa Una ingeniera en cada cole. Unos talleres que tienen por objetivo que los escolares entienda qué es la ingeniería, para qué sirve y cómo impacta en la vida cotidiana, rompiendo estereotipos de género sobre quién puede ser ingeniera. También se orientan a mostrar referentes femeninos reales y a aumentar el interés por estudios STEM con alta empleabilidad futura.

Las visitas suelen empezar con un diálogo con la clase sobre qué creen que hace una persona ingeniera y en qué ámbitos trabaja. Después, la ingeniera presenta ejemplos y aplicaciones atractivas de la ingeniería mediante material visual adaptado a la edad del grupo.

La pieza central es un taller práctico en el que el alumnado construye, experimenta o manipula materiales para aprender conceptos de manera activa. Los talleres pueden variar (circuitos, estructuras, tecnología, etc.), pero siempre buscan que el aprendizaje sea tangible y que las niñas se vean capaces de «hacer ingeniería».