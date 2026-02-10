¿Qué es el amor? Es la unión que te permita ser tú mismo

Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Esta es la definición de amor según la Real Academia Española. ¿Pero es esto realmente lo que los jóvenes opinan sobre el amor?

Vivimos en el siglo de la información. Gracias a internet, hoy en día cada persona tiene acceso a miles de gustos distintos y, por tanto, a millones de vidas distintas. Pero el problema principal es que la información que nos llega está idealizada. Ejemplos de vidas perfectas, parejas increíbles, películas de amor eterno… todo es perfecto en internet. Pero si algo aprende uno con los años, es que nada es perfecto.

Es frustrante y desesperante cuando tu vida no sigue el mismo carril que el de la gente a la que vemos expuesta en las redes sociales. Lo mismo se aplica al amor. El amor es el incitante a la búsqueda de una unión que te permita ser tú mismo y compartirlo con otra gente. Cada persona es diferente y, por tanto, tiene su manera de amar. Es por ello que el amor no se debe simplificar.

Cuando una persona tiene acceso en una red social a conocer a una pareja perfecta, limita su manera de amar, restringe lo que le gusta. Cuando una persona es educada siguiendo unos parámetros que idealizan las relaciones y omiten los problemas, no se prepara para los enfados, el rechazo o los desacuerdos. Y generalmente, lo primero te lleva a la insatisfacción y lo segundo a la soledad y el fracaso.

Es importante que cada uno recorra su propio camino. Porque cada camino es irrepetible, y lo interesante de eso es que tú eres el único indicado para descubrir lo que te depara el futuro, lo que te espera al girar cada esquina y dar cada paso. Redirigir nuestro camino para que siga los estándares que se nos han inculcado como relaciones perfectas solo hace que te pierdas lo que podrías haber experimentado siendo tú mismo, y terminas viviendo una vida que no es la que realmente quieres, por muy perfecta que parezca.

Y eso no solo es malo para ti, sino también para tu “media naranja”. Si es alguien que merece la pena, esa persona no querrá que vuestra relación sea insuperable, sino que sea VUESTRA. Y en caso de que no sea así, no estáis destinados a estar juntos. Porque el amor no es amor si uno no es uno mismo. Si tú no eres tú. Un amor que te condiciona no es amor. Un amor que te obliga a hacer cosas que no harías no es amor. Una unión sana y estable se basa en la sinceridad, no en el detalle. Eso es lo bonito del amor. Que nunca requiere más esfuerzo que ser uno mismo.