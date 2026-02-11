Un tema complicado pero, pese a todo, amor

“El amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser”.

Qué tema más complicado, ¿no? Es un concepto que hasta la adolescencia no se llega a conocer del todo. Antes, ya sabemos a quién apreciar o en quién confiar, con quién te lo pasas bien y disfrutas de buenos momentos, con quién te peleas y terminas arreglándolo y con quién decides pasar más tiempo de lo habitual. Puede parecer un camino de rosas, lleno de pájaros que cantan en la copa de un almendro ya florecido, hasta que llegan los problemas bañados de odio y rencor, se abre ese cajón de desconfianza que llevaba tiempo sin abrirse y, de repente, explota.

Probablemente hayas pensado en una relación de pareja, ya que estos problemas hoy en día son bastante habituales en ellas y, sobre todo, en las jóvenes. Las redes sociales y los contactos pueden generar desconfianza en las relaciones. Un like y un “jaja” en un chat pueden cambiarlo todo. Desgraciadamente es así, ya que la comunicación cara a cara se está desvaneciendo poco a poco y parece que hablar los asuntos en persona es algo que ya no necesitamos.

Pero sí, sí que es necesario. Los problemas se hablan con sinceridad. Nos hemos acostumbrado al consumismo y a la teoría de la economía lineal (modelo tradicional de producción y consumo basado en "extraer, fabricar, usar y desechar") y parece que una relación duradera se puede sustituir por otra, pensando que va a ser lo mismo. Siempre queremos más y mejor, pero como dice el refrán: "no hay luna como la de enero, ni amor como el primero". ¿Qué es lo que nos hace pensar que vamos a tener otra experiencia con una versión mejorada y sin problemas? Que en las relaciones no hay actualizaciones en el software. Si una persona no madura, no cambia.

En el amor no solo entran los novios/as, también están los amigos y familia, que normalmente van de la mano. La familia porque te toca y los amigos porque los eliges. Algunas personas afortunadas podemos agradecer a aquellos que cada mañana al salir de casa nos dicen: “te quiero, luego nos vemos”, y al llegar a clase nos dedican un: “buenos días, qué pereza mates a primera, ¿no?” Estos pequeños gestos que debemos agradecer más, son los que me hacen creer que el amor existe y que sí hay gente que te quiere y piensa en ti. Qué bonito es ese sentimiento de amar y ser amado, y aunque no siempre sepamos decirlo en voz alta, se nota en los detalles, en quedarse cuando todo pesa y en reírnos incluso en los días grises. Al final, eso es lo que importa: saber que no estamos solos y que hay personas que hacen del mundo un lugar un poco más llevadero, solo por existir, solo por estar ahí.