¿Relaciones sentimentales en el instituto sí o no? Los jóvenes de Aragón opinan

Con San Valentín a la vuelta de la esquina muchos son los jóvenes (y no tan jóvenes) que se replantean si quieren tener una relación sentimental y qué tipo de relación. Hay quienes quieren la full experience de pareja y hay quienes prefieren "ir fluyendo". Las redes sociales también influyen en un debate que está más vivo que nunca.

Por ello, en EL PERIÓDICO DEL ESTUDIANTE hemos querido saber qué opinan nuestros jóvenes y los testimonios de alumnos del IES La Azucarera son los siguientes:

Ángela Ortiz

Considero que el amor puede llegar a cualquier edad, realmente nunca sabes cuándo va a pasar y por eso nunca estás preparado. En el instituto, a mí parecer es una edad temprana y muy pocas veces los jóvenes tienen la cabeza asentada lo suficiente como para hacer lo que requiere una relación. No creo que haya ninguna edad adecuada para ninguna relación sentimental, simplemente cuando ocurra hay que aprovecharla al máximo. Hablando sobre las redes sociales, en este tema no tendrían que ser muy importantes. Es cierto que los jóvenes las usamos diariamente, pero yo creo que el papel que tienen ahora sobre las relaciones es poder mostrar o simplemente presumir de tu relación, nada más que eso.

Sarah Benítez Martín

Creo que tener pareja en el instituto puede influir mucho tanto en tus resultados como en tu rendimiento y tus amistades porque, en cierto modo, tiempo que antes tenías lo vas a dedicar en estar con tu pareja y eso te puede afectar en el resto de tu vida. El instituto es una etapa en la que nos afecta emocionalmente mucho todo y cualquier discusión o pelea nos puede influir mucho en el estado de ánimo, además, creo que no somos emocionalmente tan maduros como para tener pareja. Creo que ahora con las redes sociales nos quita más tiempo aún porque muchas veces la gente se pasa todo el día con el móvil hablando con sus parejas y no es sano.

Ainhoa Calejero Valero

Desde mi punto de vista siempre es mejor conocer a alguien en persona que por redes sociales, ya que aparte de que puede ser que no sea quien dice que es, haber coincidido con esa persona en ese lugar y momento exactos siempre hace que de alguna manera hayáis tenido una conexión mutua. Por otro lado, tener pareja en el instituto me parecería algo incómodo, porque si lo llegáis a dejar y no os lleváis bien por cualquier razón sería un poco raro tener que verle casi siempre. Pero mientras estéis juntos me parece bien, pero hasta un punto porque puedo entender que tengan la ilusión de ver casi todos los días a esa persona, pero para los demás también puede llegar a ser un poco incómodo a veces y también hay que estar con más gente como amigos. También decir que esto varía mucho de la mentalidad de cada persona y si han madurado cada uno de ellos.

Silvia Escarza Chaves

Yo opino que tener relaciones sentimentales con nuestra edad es completamente innecesario, una pérdida de tiempo y únicamente una manera de atarte a alguien.

Creo que a esta edad es mejor experimentar de la manera que cada uno quiera. Además, las redes sociales pueden tener un papel nocivo en las relaciones, porque otras personas las usan para mal meter en ellas, por el motivo que sea.

Itziar Gómez Pueyo

Yo creo que tener pareja en el instituto puede estar bien siempre y cuando haya respeto mutuo y no se presione. No sabría decir una edad adecuada, ya que va a depender mucho del grado de madurez de cada persona y de sí se sienten listo. Para finalizar, las redes sociales juegan un papel fundamental puede que sirvan para hablar más y quizá conocerse un poco mejor, pero suelen llevar a peleas y comparaciones.

Paula Gracia Lapetra

Pienso que el concepto de amor poco a poco se ha ido perdiendo, porque ahora esperas gestos que son normales cuando quieres a alguien. Antes se esforzaban por verte y ahora es todo a través de un mensaje. Simplemente, pienso que a veces la gente no sabe querer y solo juegan con un sentimiento que te puede hacer reír y al tiempo te puede hacer llorar.

Nuria Morer Pardos

Yo opino que tener pareja en el instituto depende de muchas cosas como la madurez de uno mismo y de la persona que tengas al lado. Si la persona que tienes al lado te da seguridad, confianza, etc. puede ser un apoyo, pero si no puede ser un incordio y estropearte el proceso académico. Yo creo que no hay una edad exacta para tener pareja, simplemente cuando lo sientas y estés preparado. Mucha gente se conoce por redes sociales, y yo creo que así no conoces cien por cien a la persona y es mucho más fácil que te estafen o te mientan.

Jimena Alejandra Pueyo Borao

Tener pareja en el instituto puede ser una buena idea para aprender a expresarnos y vivir nuevas experiencias, ya que ayuda a aprender sobre los sentimientos y las relaciones con otras personas, pero si afecta a los estudios o no es una relación sana, es importante poner límites. Más que la edad, importa la madurez como personas; siendo realistas, un adolescente de 14 años no está del todo listo para enfrentarse a una relación con una persona de 20 años, pero con mucho apoyo, respeto mutuo y ganas de mejorar juntos y por separado podría salir adelante, ya que una relación implica ser responsable, respetarse y saber elegir el momento adecuado con esa persona. Las redes sociales juegan un papel importante en las relaciones, porque mejoran la comunicación y sentirte acompañado siempre, pero también pueden provocar celos, comparaciones y discusiones; cuando se usan para controlar a la pareja, se convierten algo tóxico y hay que poner límites.

Lara Romero Isiegas

Creo que depende de cada uno, pero yo no creo que sea un inconveniente que tu pareja sea del mismo instituto que tú. Tampoco creo que haya una edad mínima para tener pareja. Mientras estés preparado y seas una persona medianamente madura es suficiente. Las redes sociales muchas veces unen a gente que no se conoce, pero creo que es mucho mejor conocer a la gente en persona.

Elisa Sanz Martin – IES LA AZUCARERA

Tener pareja en el instituto puede condicionarte en el curso o no dependiendo de lo sana que sea tu pareja y si está en tu mismo centro o no, pero yo creo que sería mejor de otro curso porque si lo dejan lo ves continuamente. Respecto a la edad, pues todo depende de lo que sientas yo creo que si empiezas con 15-16 años si todo es muy sano puedes durar toda la vida, pero es muy difícil con la sociedad de hoy en día. Y para finalizar las redes sociales ayudan mucho para hablar con esa persona que le gusta y eso, pero también puede ser contradictorio porque te pueden engañar suplantando una identidad.

Carlota Trasobares Oriol

Creo que cada uno puede hacer lo que quiera con su vida y compartirla con quien quiera y yo no pondría una edad para tener pareja cada uno pone sus límites, las redes sociales a veces sí que tienen que ver, pero no suelen ayudar para bien porque puede haber malentendidos