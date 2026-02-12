El amor en tiempos de 'likes'
Con San Valentín en el punto de mira, los jóvenes aragoneses nos ofrecen su opinión sobre lo que para ellos es el amor, as relaciones y la influencias de las redes sociales
Isaac Pardo Lafuente
Hoy en día parece que si un amor no se publica en Instagram, no existe. Sin embargo, detrás de cada bonita foto se esconde una realidad: La necesidad de una validación externa. Mucha gente se ve afectada por compararse con los demás y ver cómo aquellos tienen una relación ideal y sin problemas; especialmente les ocurre a personas que no saben lo que es el amor e idealizan su primera relación. Gran parte de culpa la tiene las redes sociales, no nos damos cuenta y poco a poco nos transforma y moldea.
Solo nos hace idealizar lo ajeno, sino que genera una presión insoportable por mantener las apariencias. Al final, parece que estamos más pendientes de capturar el momento perfecto con el móvil que de vivirlo de verdad con la persona que tenemos al lado. Incluso nuestra forma de comunicarnos ha cambiado, a veces parece que nos esforzamos más en dejar un comentario bonito en una foto para que todos lo vean que en intentar ser sincero y disfrutar de buenos momentos con la persona que quieres.
Al final, como adolescentes, tenemos que entender que el amor se basa en los momentos compartidos y en las memorias que se crean juntos, no en lo que opinan los demás. Si nos centramos más en los demás que en nuestra propia relación, nuestro vínculo se va deteriorando poco a poco. Una relación necesita atención real para no acabar desgastándose.
Madurar en una relación significa entender que el amor real no es perfecto ni tiene que ser perfecto todo el tiempo. La madurez llega cuando dejas de comparar tu relación con lo que ves en una pantalla y aceptas que habrá días aburridos, discusiones o momentos en los que simplemente no te apetece hacerte una foto. Una pareja madura no es la que más presume de felicidad en internet, sino la que sabe solucionar sus problemas hablando en la intimidad, sin buscar que nadie les dé la razón. Crecer juntos es aprender que lo que importa es estar bien por dentro.
En definitiva, no dejemos que el móvil nos robe los mejores momentos con las personas que queremos. Lo más sano y gratificante es aprender a disfrutar lo que tenemos sin necesidad de que nadie más lo vea o lo apruebe con un 'like'. Cuando pase el tiempo, lo que vamos a recordar no será cuántos comentarios tenía una foto, sino cómo nos sentimos en ese abrazo o en esa risa que nadie más compartió. El reto está en saber desconectar del mundo digital para conectar de verdad con quien tienes al lado, porque el amor más bonito es el que se vive, no el que se enseña.
