Una noche cualquiera... o no

"Soy Marie Curie y vengo a recuperar lo que es mío".

Eso fue lo primero que dijo al aparecer un 31 de octubre en la fiesta más famosa del día de Los Muertos en México.

Todos, asombrados al oír esas palabras, se giraron para observar a esa persona que llevaba un disfraz muy peculiar que le daba un aire a Frankenstein. Lo sorprendente de aquel disfraz, es que deslumbraba a cualquier persona que estuviese cerca de él.

Enseguida, todos se acercaron a la supuesta mujer vestida de Frankenstein para conversar con ella, pero tan solo decía aquella frase "soy Marie Curie y vengo a recuperar lo que es mío". Cada vez a la gente le extrañaba más y más el papel tan bien preparado que llevaba y que, gracias a la tiniebla y la noche, la cara no se le podía ver.

Pasaban las horas y seguía sin saberse quién era. De repente, confusa y agobiada empezó a gritar hasta que el cementerio se quedó en completo silencio.

Las luces se apagaron y ella avanzaba entre la niebla hasta que se detuvo delante de un hombre vestido de hombre lobo. Seguidamente, le arrebató el colgante que portaban en su cuello y desapareció, dejando a la ciudad sorprendida por aquella escena.

Aunque, según las noticias, todo fue un misterioso truco de magia.