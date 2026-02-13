¡Museo del Fuego y de los Bomberos en febrero con el Programa Z16!
El Museo del Fuego y los Bomberos de Zaragoza ofrece una visita libre para conocer la historia y los equipos utilizados en incendios, con trajes y fotografías expuestas
¿Cómo empieza la historia de los Bomberos de Zaragoza? ¿Qué equipos se utilizan en un incendio? ¿Conoces todas las historias que hay detrás de cada dispositivo? Descubre el Museo del Fuego y los Bomberos en una visita libre en la que viajarás a través de la historia y podrás descubrir trajes, fotografías, sellos temáticos... ¡Y mucho más! ¡Te sorprenderá!
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.
Si necesitas ayuda o tienes alguna duda, puedes contactar con el equipo a través del correo z16ayuda@zaragoza.es, en el teléfono 976 72 16 16 o mediante Instagram en @z16zaragozajoven.
- ‘Acción Mutante’ del Retina Festival: Explora cómo la imagen y el sonido se unen para crear experiencias únicas que no solo se ven, sino que se viven en el Teatro del Mercado, dentro del Retina Festival.
- ‘Los sitios de Zaragoza’: Descubre los puntos donde tuvieron lugar muchos de momentos relevantes de los Sitios, un conflicto que marcó la historia de la ciudad para siempre y que remarca el carácter de los maños.
- Teatro musical ‘¿De dónde venimos?’: El Teatro de las Esquinas propone un viaje musical en el que preguntarnos por la vida, el origen y el sentido de nuestros actos.
