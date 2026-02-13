¡Museo del Fuego y de los Bomberos en febrero con el Programa Z16!

¿Cómo empieza la historia de los Bomberos de Zaragoza? ¿Qué equipos se utilizan en un incendio? ¿Conoces todas las historias que hay detrás de cada dispositivo? Descubre el Museo del Fuego y los Bomberos en una visita libre en la que viajarás a través de la historia y podrás descubrir trajes, fotografías, sellos temáticos... ¡Y mucho más! ¡Te sorprenderá!

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.

Si necesitas ayuda o tienes alguna duda, puedes contactar con el equipo a través del correo z16ayuda@zaragoza.es, en el teléfono 976 72 16 16 o mediante Instagram en @z16zaragozajoven.

Te recomendamos: