El amor no es una supernova, es un agujero negro
Con San Valentín en el punto de mira, los jóvenes aragoneses nos ofrecen su opinión sobre lo que para ellos es el amor, as relaciones y la influencias de las redes sociales
Zoe Marzo García
Se suele comparar el amor con una supernova, algo brillante y explosivo. Pero quizá esa comparación esté equivocada. Tal vez sea más como un agujero negro, algo que atrae y que nadie termina de comprender del todo. Y, aunque suene pesimista, esta idea podría explicar cómo vivimos realmente el amor hoy.
En redes sociales, el amor parece una colección de momentos perfectos, fotos bonitas y relaciones sin conflictos visibles. Esa versión funciona bien como espectáculo, pero no como experiencia real. En la vida cotidiana, el amor no suele ser brillante ni constante. Como un agujero negro, cambia la forma en la que vemos las cosas, nos obliga a replantearnos quiénes somos y qué estamos dispuestos a dar por otras personas.
Un problema es que solemos reducir el amor al romance, cuando en realidad existen muchas formas de amar: a los amigos, a la familia, a los proyectos personales e incluso a pequeñas cosas cotidianas que nos hacen sentir bien. El amor entre los amigos, por ejemplo, suele pasar desapercibido porque no encaja en las historias tradicionales, pero puede ser igual o más importante que cualquier relación romántica.
Entonces, ¿por qué insistimos en que el amor debe ser perfecto? Quizá porque la sociedad prefiere historias simples. Una supernova es fácil de entender, brilla y luego desaparece. Un agujero negro, en cambio, plantea preguntas incómodas y no ofrece respuestas claras. Pero aceptar esa complejidad podría ayudar a vivirlo de una forma más honesta y menos superficial.
Quizá el amor no sea una explosión espectacular. Quizá sea algo más silencioso, más profundo y extraño. Y precisamente por eso sigue siendo necesario hablar de él.
