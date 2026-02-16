No seas ni «de ciencias» ni «de letras», apuesta por STEAM

Zaragoza ha sido sede del II Congreso Nacional de Educación STEAM. ¿Te lo has perdido? ¿Has ido?

Si estuviste allí, habrás comprobado cómo nuestra ciudad late con fuerza. Late con instituciones, organizaciones y proyectos que están decididos a aterrizar STEAM en una generación que no puede cerrar ni los ojos, ni los oídos, ni los sentidos ante un panorama social, laboral y emocional que ya no pertenece al mañana: ya está aquí.

Durante seis días, del 2 al 7 de febrero, Etopía se convirtió en un auténtico hervidero creativo. Más de 150 actividades llenaron pasillos, aulas, salas y rincones con estudiantes, docentes, familias y profesionales que venían con una pregunta clara: ¿cómo hacemos que la educación responda al mundo real?

Muchas y variadas propuestas pero algunas se han convertido en hito de este congreso: Uno de ellos lo protagonizó Sara García, única astronauta española en activo, con su ponencia Misión NASA Space: cuenta atrás hacia el futuro. Su intervención no solo emocionó: encendió vocaciones. Su relato de esfuerzo, ciencia y sueño recordó que la curiosidad es combustible.

Otro de los grandes momentos fue la intervención del equipo de ciencia de El Hormiguero. Transformaron un auditorio entero en un laboratorio, lleno de experimentos increíbles. Hicieron exactamente lo que saben hacer de manera espectacular: mostrar que la ciencia no solo se aprende, sino que se vive y se celebra.

También destacó la amplia representación de Mujeres Líderes en Educación, con perfiles diversos que aportaron miradas complementarias. Su presencia hizo visible algo esencial: la transformación educativa necesita pluralidad, referentes y espacios donde todas las voces sumen.

En mi caso, tuve la oportunidad de participar junto a Esther Ballestero con la ponencia STEAMulando, celebrada en un espacio que es pura metáfora de STEAM: El GarAJE, un aula–laboratorio de innovación y emprendimiento juvenil en Etopía. Allí defendimos que

STEAM se puede y se debe hacer en la escuela. No como ocurrencia, no como proyecto aislado, sino como una forma de enseñar y aprender que hace que el conocimiento sea significativo, actual y competencial.

Porque STEAM es también para ti, joven lector. Para ti, que tendrás que afrontar retos nuevos en un siglo XXI que no espera a nadie. Aprender como ayer ya no vale para hoy… y menos para mañana.

Así que tú, que estás leyendo esto: ¡DALE!.

Bichea, stalkea, trastea… pero no te quedes quieto.

STEAM nació del Do It Yourself, tomó impulso con la cultura maker y hoy se consolida en un claro y rotundo learning by doing.

Hazlo como quieras, pero hazlo.

Rompe barreras.

No seas “de ciencias” o “de letras”.

Hazte STEAM.