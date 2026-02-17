La escritora zaragozana Ana Alcolea ha visitado en los últimos días el colegio La Salle Franciscanas Gran Vía de Zaragoza para mantener un encuentro literario con el alumnado, en una actividad centrada en la lectura y el diálogo en torno a su obra El chico que me regaló el mar. La visita se planteó como una oportunidad para acercar la creación literaria al aula y para que los estudiantes conocieran de primera mano cómo nace un libro, qué hay detrás del proceso de escritura y cuáles son las motivaciones de una autora con una amplia trayectoria.

El acto giró en torno a la novela que el grupo había trabajado previamente en clase. Con el libro ya leído, el encuentro tomó forma de conversación abierta, con preguntas preparadas por el alumnado y otras que fueron surgiendo a lo largo de la charla. El objetivo fue doble: por un lado, profundizar en la historia y en sus temas principales; por otro, entender el oficio de escribir desde la voz de quien lo vive desde dentro, con sus rutinas, dudas, decisiones y aprendizajes.

Ana Alcolea visita el colegio La Salle Franciscanas Gran Vía de Zaragoza y conversa con el alumnado sobre El chico que me regaló el mar / Servicio especial

Durante la sesión, los estudiantes mostraron especial interés por el recorrido profesional de Alcolea y por los pasos que han marcado su trayectoria en el mundo de la literatura. La autora compartió con el grupo distintas claves sobre su trabajo creativo y respondió a las cuestiones que se le plantearon, en un intercambio que el centro describe como ameno, participativo y cercano. Entre los asuntos que más curiosidad despertaron estuvo el modo en que la escritora afrontó la creación de El chico que me regaló el mar, cómo fue construyendo la historia y qué sensaciones le acompañaron mientras la escribía.

La dinámica del encuentro permitió también poner en valor la lectura como experiencia compartida. El hecho de que el alumnado pudiera comentar directamente con la autora los pasajes que más le habían llamado la atención, los personajes o las emociones que transmite el libro convirtió la actividad en algo más que una charla: fue una forma de reforzar la comprensión lectora, el pensamiento crítico y la capacidad de argumentar y escuchar, habilidades especialmente relevantes en edades escolares.

Desde el colegio La Salle Franciscanas Gran Vía destacan el impacto positivo que tuvo la visita en la motivación del alumnado. Actividades de este tipo, señalan, ayudan a que los libros salgan del papel y se conecten con la vida real, al comprobar que detrás de cada historia hay una persona que investiga, imagina, corrige, reescribe y decide qué contar y cómo contarlo. Además, el contacto directo con autores y autoras suele funcionar como estímulo para seguir leyendo y, en muchos casos, para atreverse también a escribir.

La comunidad educativa valora la jornada como una experiencia “inolvidable” que refuerza el compromiso del centro con propuestas culturales vinculadas al aprendizaje. La visita de Ana Alcolea, en ese sentido, se enmarca en la apuesta del colegio por actividades que complementen el trabajo en el aula y acerquen a los estudiantes a la literatura desde un enfoque participativo, donde la lectura no se entiende como una tarea aislada, sino como una conversación que puede continuar mucho después de cerrar el libro.